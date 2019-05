Inside Out : trama - curiosità e recensione del film Pixar : Come funziona l’interazione tra i sentimenti umani? E tra i sentimenti di diveri esseri umani? Che peso hanno nelle nostre vite? Come ci influenzano lungo l’arco di tutta la nostra esistenza? La risposta a queste domande è stata ipotizzata dagli studi Pixar, che hanno basato su queste premesse il loro film d’animazione premio Oscar 2016 Inside Out, che torna in onda su Canale 5, mercoledì 15 maggio, dalle 21.25 in poi. Inside ...

Inside Out - stasera in tv il capolavoro della Pixar - un viaggio nelle emozioni che aiutano a crescere : Uscito nel 2015, è già diventato un classico Inside Out, il film d’animazione targato Pixar che stasera Italia 1 ripropone alle 21.25. Un successo al botteghino, quasi 900 milioni di dollari d’incasso globali, premio Oscar come Miglior film d’animazione nel 2016, il film diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen è, soprattutto, uno di quelli che meglio mostrano la strategia consolidata dei cartoon contemporanei, che imbastiscono delle ...