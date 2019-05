' The Voice of Italy' | la quarta puntata sarà disponibile in replica su RaiPlay

Blastingnews

(Di martedì 14 maggio 2019) Torna anche questa settimana il consueto appuntamento per tutti i telespettatori Rai con lo show musicale "Theof", condotto da Simona Ventura, ritornata in Rai dopo diversi anni di assenza e dopo aver condotto su Canale 5 la versione Vip dello show Temptation Island. Martedì 14 maggio, infatti,trasmessa in prime time su Rai 2 ladel talent, dove proseguiranno le Blind Audition per permettere ai concorrenti in gara di aggiudicarsi un posto nei team dei quattro coach dello show. Se per caso non si avrà la possibilità di vedere in diretta il quarto appuntamento dello show di Simona Ventura,sempre possibile rivederne le repliche sui canali ufficiali Rai. Dove vedere ladi 'Theof' sul web Nel dettaglio, si segnala che ladelladi "Theofsolo ed esclusivamente sul web in quanto ...

THEVOICE_ITALY : Valerio Sgargi non è nuovo ai palchi né a The Voice: il suo battesimo è avvenuto a “????? @voice1tv”, l’edizione ru… - radioalcamo : Frank Sinatra: il 14 maggio 1998 moriva 'The voice'...questi i suoi epigoni - matitesbagliate : RT @milio967: #14maggio 1998 muore #FrankSinatra: Leggi The Voice e il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce… -