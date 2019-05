Taekwondo | Mondiali 2019 | la situazione delle qualificazioni olimpiche ed i ranking

oasport

(Di martedì 14 maggio 2019) Domani inizieranno a Manchester idi. Una rassegna iridata che vedrà in azione oltre 900 atleti provenienti da 150 paesi differenti e sarà un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti questo torneo è classificato come categoria G12 e metterà quindi a disposizione degli atleti moltissimi punti per ilolimpico, che metterà in palio 40 dei 120 posti disponibili. In ciascuna categoria i primi cinque atleti in classifica otterranno il pass per la rispettiva nazione. Al momento l’unico azzurro che è realmente in corsa per la qualificazione è Vito Dell’Aquila nei -58 kg. Il 18enne pugliese si trova infatti all’ottavo posto in graduatoria, ma il gap dalla quinta posizione è colmabile, soprattutto se dovesse arrivare un grande risultato in questi. Inoltre considerando che davanti a lui ci sono due ...

zazoomnews : Taekwondo Mondiali 2019: i favoriti categoria per categoria. L’Italia sogna in grande con Vito Dell’Aquila presenti… - taekwondofita : ?? Head of Team Meeting in corso a #Manchester ???? Mercoledì al via i Mondiali 2019 alla @ManchesterArena ?? FORZA AZZ… - zazoomblog : Taekwondo Mondiali 2019: i convocati dell’Italia ai raggi X. Vito Dell’Aquila guida una squadra di giovani talenti… -