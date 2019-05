wired

(Di martedì 14 maggio 2019) L’idea, ammettiamolo, potrebbe risultare un tantino disgustosa: boxer e magliette intime dapermai la necessità di lavare o cambiare alcunché. Eppure sembra aver riscosso un ottimo riscontro la proposta di Organic Basics, la compagnia di Copenaghen specializzata in abbigliamento sostenibile che attraverso il portale di crowdfunding Kickstarter ha saputo finanziare il lancio di una nuova linea di intimo. Si tratta, per la precisione, di alcuni specialissimi capi realizzati con nylon riciclato e trattati con Polygiene, che impiega cloruro d’argento a sua volta ricavato da argento riciclato per eliminare il 99,9% dei microbi presenti sul tessuto. Questa tecnologia, utilizzata anche dalla Nasa come purificante a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, elimina dunque i batteri e i funghi che potrebbero essere normalmente presenti su ...

micheleiurillo : Qualcuno ha creato l’intimo che puoi indossare per settimane, senza lavarlo - azulejos80 : @RindiFrancesco @MC20_Official @Hidegkuti78 @NapoliOutsider Ha creato una squadra giovane che DEVE (o per meglio di… -