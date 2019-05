Prezzi benzina | diesel e gpl | stabilità sulla rete carburanti

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Prevale la calmaitaliana: per il 12° giorno consecutivo non si registrano movimenti deiraccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territoriopraticati all’insegna della. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservadel Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè pari a 1,626 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,623 a 1,636 euro/litro (no-logo a 1,608). Il prezzo medio praticato delè a 1,513 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,515 a 1,526 euro/litro (no-logo a 1,494). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è di 1,758 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,725 a 1,825 euro/litro (no-logo a 1,654), mentre per illa media è a 1,648 euro/litro, con ...

