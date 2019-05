Nuoto | Gregorio Paltrinieri in gara a Merano Confermata la presenza dell’azzurro dopo

oasport

(Di martedì 14 maggio 2019) Non è un momento facile per. L’infortunio al gomito all’arrivo della 5 km in Florida, vinta dal carpigiano nei campionati USA in acque libere, lo ha costretto a 10/15 giorni di stop e riposo prima di riprendere ad allenarsi. Un contrattempo che non ci voleva sulla strada del campione olimpico che puntava a vincere i Mondiali a Gwangju (21-28 luglio) sulle sue distanze (800-1500 sl), oltre ad inseguire il sogno di un successo nella 10 km. Tuttavia,non è uno che si lascia scoraggiare così facilmente e c’è la convinzione nel clan azzurro che il suo recupero non gli impedirà di prendere parte alla rassegna iridata. In funzione di questo, al di là dell’appuntamento del Trofeo Settecolli, previsto dal 21 al 23 giugno, il gruppo di Stefano Morini guarderà anche al Cool Swim Meeting (28-30 giugno). La bella notizia, come rivela Stefano ...

AnnoniClaudia : Nuoto di fondo: Gregorio Paltrinieri concede il bis e vince anche la 5 km dei Campionati USA. Tripletta italiana co… - OA_Sport : #nuoto #fondo Le condizioni di Gregorio #Paltrinieri saranno da valutare per evitare la clamorosa assenza dai Mondi… - zazoomnews : Nuoto: che sfortuna per Gregorio Paltrinieri. Infortunio al gomito toccando la piastra salta il ritiro in altura -… -