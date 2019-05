Juventus | parola a Del Piero | “Stagione più che buona Su Allegri e Conte…”

calcioweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) L’ultima partita della stagione in casa, la prossima, la Juve festeggerà lo scudetto contro l’Atalanta. Proprio contro i bergamaschi, sette anni fa, Alex Delgiocava la sua ultima gara in bianconero, in quella che fu la prima stagione nel nuovo stadio. La storica bandiera juventina non ha però smesso di seguire la Vecchia Signora. Alla Gazzetta dello Sport affronta vari argomenti. Panchina: bookmaker sicuri:si allontana, si riavvicina un nome prestigioso STAGIONE JUVE – “Se nonostante lo scudetto pensiamo che la stagione sia deludente, allora siamo fuori dal mondo. Non è accettabile che uscire dalla Champions ai quarti cambi radicalmente il giudizio. La stagione è più che. L’uscita dalla Champions ai quarti ovviamente è una delusione. Il rammarico più grande è non aver mostrato contro l’Ajax il potenziale visto nel ritorno ...

