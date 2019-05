Gaetano Arena fa infuriare la d' Urso | Hai raccontato dettagli intimi di Erica

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Luana Rosato Barbara d'ha rimproverato ferocemente, colpevole di aver rivelato agli altri inquilini del GF16 deidiPiamone Nella Casa del Grande Fratello 16edPiamonte hanno avuto un flirt, ma l’aitante gieffino si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che hanno fattoBarbara d’. Nonostante l’approccio fisico con la ragazza,ha rivelato agli altri concorrenti del GF16 di non provare nulla nei confronti dise non semplice attrazione per la sua estetica., però, non si è limitato a definire la coinquilina solo bella, ma si è spinto oltre confidando agli altri compagni di Casa deiriguardanti la Piamonte. Anche gli altri concorrenti del Grande Fratello hanno definito questo comportamento poco signorile e indelicato, ma Barbara d’ha scelto di non ...

Rosy26008342 : RT @fanpage: #gf16 Barbara D'Urso furiosa con Gaetano Arena: 'Mi incaz**, hai raccontato dettagli sessuali di Erica' - giorgio_grandi : NON SONO BACCHETTONE MA : IL GF NON RAPPRESENTA LA VITA REALE;MA SOLO FALSITA' FATTE CREDERE REALTA'. POI ARRICHITO… - infoitcultura : ‘Gf 16’, sesta puntata: eliminata Mila Suarez dopo l’acceso confronto con Francesca De Andrè che ha riabbracciato i… -