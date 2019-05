Folla per Di Maio | ma è la festa di San Nicola Sostenitori M5s inciampano

Salone preso d’assalto dalla Folla - anche mezz’ora per entrare al Lingotto : È il giorno della folla al Salone del Libro. Non ci saranno 100 metri di coda, come il sabato della passata edizione quando al pomeriggio gli organizzatori furono costretti a chiudere i cancelli, ma poco ci manca. mezz’ora il tempo di attesa, in media, per superare i varchi di via Nizza ed entrare al Lingotto dall’ingresso principale. Dieci minuti ...

Abusato di una 17 enne - due uomini sono stati puniti dalla Folla - frustati da alcune donne mentre sfilavano nudi per le strade della città : Due uomini accusati di aver Abusato di una ragazza di 17 anni sono stati puniti dalla folla, facendoli sfilare senza vestiti per le strade della città e con le mani legate dietro la schiena mentre le donne li frustati fortemente. La coppia è stata condotta per le strade di Yingkiong nell’estremo nordest dell’India da una folla arrabbiata prima di essere consegnati alla polizia locale. La giovane ragazza avrebbe ha accettato di ...

SFollati del Morandi - gli ultimi rientri. «È un modo per voltare pagina» | : ultimi passaggi nelle abitazioni che i residenti hanno ceduto alla struttura commissariale. Con polemica per le auto rimosse col carroattrezzi

Ponte Morandi - l'ultimo rientro a casa per gli sFollati : "Lasciamo una parte di noi" : Hanno preso il via le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il Morandi (la cosiddetta 'zona nera'). Per...

Bagno di Folla per Luca Zingaretti al primo ciak delle nuove puntate de 'Il commissario Montalbano' : Una folla impressionante, come si evince dalle riprese dall'alto, aspettava Luca Zingaretti sul set delle nuove puntate de Il commissario Montalbano. L'attore si è fermato lungamente a stringere mani ...

Bagno di Folla per Matteo Salvini a Monreale e Bagheria tra selfie - applausi e insulti : Bagno di folla per Matteo Salvini a Corleone, Monreale e Bagheria. Il leader del Carroccio, tra selfie, tifo da stadio e applausi, ma anche qualche fischio e insulto, ha riempito le piazze e le strade. A Corleone, dentro la sede del nuovo commissariato ha detto che lui “vuole liberare la Sicilia” e che intende “affrancare […] L'articolo Bagno di folla per Matteo Salvini a Monreale e Bagheria tra selfie, applausi e insulti proviene da ...

Bagno di Folla per la due giorni di Salvini in Sicilia : E' iniziato da Corleone il giro di due giorni in Sicilia del ministro dell'Interno Matteo Salvini, arrivato sull'isola il 25 aprile, per un tour elettorale in sette città. A Monreale, Bagheria, Caltanissetta, Motta Sant'Anastasìa, Gela e Mazara del Vallo la Lega corre infatti con propri candidati per le amministrative di domenica 28 aprile. Il leader del Carroccio, giunto a Corleone insieme al capo della Polizia Franco Gabrielli, ha inaugurato ...

Casa di riposo per anziani 'afFollata' a Siracusa - segnalata la titolare : I carabinieri della Compagnia di Siracusa, unitamente ai colleghi del N.A.S. di Ragusa hanno effettuato una serie di controlli nelle case di riposo per anziani al fine di verificare i requisiti ...

SovrafFollamento di passeggeri - a Napoli stazioni metro chiuse per un'ora : A causa del Sovraffollamento di passeggeri, le stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli di Municipio e Dante sono state chiuse nel pomeriggio di oggi dalle 18 alle 19. La chiusura è stata ...

C’è una ragazza che “muore” in luoghi afFollati o vicino a monumenti celebri : ecco perché : Una folla in primo piano in mezzo a un prato e lei dietro, a due metri, spiaccicata per terra con la faccia tra le margherite. Un tizio si fa un selfie in una hall di un albergo pacchiano e ancora lei a pochi passi sdraiata come morta con viso e corpo schiacciati su un tappeto. Una bella piazza piena di gente e ancora lei supina, lunga e distesa, spiaccicata sul selciato di sampietrini. La ragazza che spesso “muore” in luoghi affollati di ...

Serbia : bagno di Folla per Vucic : Il presidente ha invece affermato di voler parlare delle cose fatte, dei successi dell'economia, del miglioramento del livello di vita della popolazione, delle decine di nuove fabbriche aperte, delle ...