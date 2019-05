Fabrizio De André | ecco i cantanti che l’hanno omaggiato in “Faber Nostrum” | promossi e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2019) Sì, siamo nel campo del de gustibus e dell’arbitrario. Se poi, come me, collezionate qualsiasi disco (coi libri, a un certo punto, mi sono fermato) che riguardi in qualche modoDe, compratelo. Ma perché l’analisi di Faber Nostrum, l’album tributo al cantautore genovese firmato da una parte dell’indie nostrano, abbia un minimo di senso, al di là del “ciò che piace a me può non piacere a te e viceversa”, mi sono imposto uno strumento esegetico: il senso fondamentale di ciascuna canzone. E allora leggere le interpretazioni (rigorosamente in ordine di apparizione) di Gazzelle, Ex-Otago, Willie Peyote, Canova, Cimini & Lo Stato sociale, i Ministri, Colapesce, The Leading Guy, Motta, La Municipàl, Fadi, Zen Circus, Pinguini Tattici Nucleari, Artù e Vasco Brondi risulta più semplice e, senza pretesa di voler strafare – come ...

Inter : ?? | ON THIS DAY ??? 06.05.1998 Lazio - Inter 0??3? 'Io per un giorno, per un momento Corsi a vedere il colore del… - TutteLeNotizie : Fabrizio De André, ecco i cantanti che hanno omaggiato Faber: promossi e bocciati - Rosso_Geranio : RT @Iperborea_: TENETE FUORI FABRIZIO DE ANDRÉ DA QUESTO TRASH, PER CARITÀ, NON OSATE CITARE NESSUNA SUA FRASE #GF16 -