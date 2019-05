Auto della polizia si schianta | esultano e insultano su Facebook | ora sono nei guai

Codice della strada - cosa cambia : in Autostrada con moto e scooter 125 : È pronto il testo definitivo del nuovo Codice della strada, che approda in Commissione Trasporti alla Camera. C'è tempo fino al 3 giugno per presentare gli emendamenti. Tra le principali novità, la possibilità per le moto leggere (ovvero i motocicli sotto i 150cc) di viaggiare in autostrada, ma solo se il guidatore è maggiorenne. La circolazione sulle autostrade e strade extraurbane è invece vietata a velocipedi, ciclomotori, motocicli di ...

Nuovo codice della strada - scooter 125 in Autostrada e permessi rosa : A giugno arrivera' in Aula il testo della modifica del codice della strada, predisposto nella Commissione Trasporti della Camera - oggi ci sara' l'ok -, ma e' pronta anche la legge delega del governo che adottera' - questa la premessa - entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino e la revisione del codice stesso". Il governo potrebbe intervenire quindi ...

Codice della strada - tra le novità lo scooter in Autostrada e le vie sicure per le scuole : Via libera a moto e scooter sotto 150 cc in autostrada, ma chi li guida deve essere maggiorenne. La riforma aggiunge poi un nuovo tipo di strada, quella "scolastica", alla classificazione esistente. Vicino alle scuole i Comuni stabiliranno "limitazioni alla circolazione almeno negli orari di attività didattica"

Dalla "strada scolastica" alle moto sotto i 150cc in Autostrada - ecco il nuovo Codice della strada : Strade “scolastiche”, in autostrada con moto e scooter sotto i 150cc di cilindrata, pattini, skateboard e monopattini anche nelle aree pedonali. Sono queste alcune delle modifiche proposte al Codice della strada nel testo base. Presentato oggi in Commissione Trasporti alla Camera, le proposte dovrebbero avere domani il via libera per il passaggio in aula. Sono comunque possibili nuove norme: la commissione ha dato tempo fino al 3 ...

Autostrade - il tunnel del Gran Sasso verso chiusura : le gravi conseguenze e le colpe della politica : Se la promessa fatta da “Strada dei Parchi”, concessionaria delle Autostrade A24 e A25, dovesse tramutarsi in realtà, il prossimo 19 maggio il tunnel del Gran Sasso sarà chiuso, per l’esattezza verrà interrotta la circolazione in entrambe le direzioni nel tratto fra Assergi e Colledara-San Gabriele. La decisione di chiudere il tunnel del Gran Sasso che si snoda per 10 chilometri sull’autostrada A24, è stata presa dall’ente che gestisce ...

Auto entra sul percorso della Gran Fondo della Versilia e travolge ciclisti - grave 53enne : Ad essere coinvolti sono stati due ciclisti milanesi: un 43enne che ha riportato diverse fratture in varie parti del corpo ma è rimasto sempre vigile e un 53enne che invece ha perso conoscenza tanto da dover essere trasportato direttamente in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa dove ora è ricoverato in condizioni disperate.Continua a leggere

Auto - FCA vittima innocente della guerra dei dazi : Il Gruppo Fiat Chrysler paga il terribile braccio di ferro economico tra il Governo degli Stati Uniti e quello di Pechino Il Gruppo FCA sta vivendo un periodo non troppo rosa, infatti ai dati negativi delle vendite degli ulti i mesi si è aggiunta anche una pessima chiusura di settimana per quanto riguarda il titolo in Borsa del Gruppo, sceso sotto la soglia dei 13 euro, ovvero un dato che riporta ai minimi registrati alla fine di ...

Venezia - gasolio al posto della benzina nel distributore : danni a decine di Automobilisti : Odissea per decine di automobilisti che a loro insaputa hanno fatto rifornimento di gasolio e non di benzina alla stazione di servizio Enercoop, a Brondolo, sulla Romea. Alla base del guasto non ci sarebbe un tentativo di sabotaggio ma un errore umano. I titolari della pompa pronti a pagare i danni.Continua a leggere

Gianni De Michelis - l’ex ministro con la passione del ballo Autore della guida delle discoteche : L'ex deputato ed ex ministro socialista Gianni De Michelis è morto all'età di 78 anni. De Michelis è noto non soltanto per la sua carriera politica, ma anche per la sua passione per il ballo, sfociata nella realizzazione di una guida alle discoteche italiane dal titolo 'Dove andiamo a ballare questa sera?'.Continua a leggere

Buona festa della mamma 2019 : citazioni d’Autore - poesie e pensieri : Buona festa della mamma 2019: citazioni d’autore, poesie e pensieri La mamma è sempre la mamma, ma nel giorno della sua festa può risultare difficile esprimere a parole ciò che si sente. E allora, per augurare una Buona festa della mamma 2019, ci si può appellare a famose citazioni d’autore, poesie, pensieri e frasi sentite, da inviare su WhatsApp, Messenger o, nella maniera più tradizionale, da scrivere su un bel biglietto d’auguri da ...

È stato arrestato l’Autore della sparatoria avvenuta il 3 maggio a Napoli : È stato arrestato l’autore della la sparatoria avvenuta il 3 maggio a Napoli in piazza Nazionale, in cui è stata gravemente ferita una bambina di 4 anni. L’uomo si chiama Armando Del Re e insieme a lui è stato arrestato anche

Modifiche alla viabilità nell'area dell'Autodromo e parcheggi straordinari nel weekend della Superbike : Sono poi state adibite a parcheggi straordinari a pagamento per autoveicoli alcune aree pubbliche: l'Area verde Aviatori d'Italia in via Pirandello, fianco Famila,, l'area 'Spettacoli Viaggianti' di ...

Casal Bruciato - l'Autogol della Raggi Blitz dai rom - ma Di Maio la boccia : Di cui, per la cronaca, non ne sapevo nulla'. Il capo politico scrive messaggi abbastanza sdegnati alla grillina: 'Complimenti, hai messo su questo spettacolo che oggi non serviva'. Ma poi non può ...