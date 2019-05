Sicilia | si completa messa in sicurezza Rocca Cefalù | lavori per 800mila euro

liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Pronti per ripartire, dopo quattro anni di stop, iperre laindelladi. Si tratta del secondo stralcio del progetto generale che consentirà di mettere al riparo le abitazioni sottostanti, ma anche la Cattedrale della cittad

litaliaindigita : SICILIA IN DIGITALE MUX IL TIRRENO 1: RIATTIVATO IL TIRRENO +1, TRM IN 16:9. Per la notizia completa cliccare sui l… - fvcku_up : Domani sarà una settimana completa di ritorno alla dieta fatto bene con tutti i sacramenti. MA MANCA ANCORA MEZZO C… - sconti24h : Estate in Sicilia, Mazara del Vallo: 7 notti per 1 persona in pensione completa con bevande presso l'Hotel Hopps 4*… -