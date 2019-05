Salvini alla Gazzetta | «Mi aspetto zero incidenti per la finale di Coppa Italia»

ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il vicepremier Matteoscrive una letteradello Sport: Lo faccio non solo come vicepremier e ministro dell’Interno, ma anche nelle vesti di tifoso.si raccomanda alle due tifoserie di Bergamo e Lazio che mercoledì si affronteranno a Roma per ladi. migrande responsabilità da parte di entrambe le tifoserie e in particolar modo dalle curve.significa nessun contatto tra ultras ma – non meno importante – nessun problema con le Forze dell’Ordine. Queste le richieste del Ministro dell’Interno che parla alle due tifoserie come un genitore che si raccomanda ad un figlio prima di lasciargli casa per il week end, come un insegnante che parla ai propri alunni prima che vadano in gita.ritorna aglidi Inter-Napoli e sottolinea il rischio che si è assunto nell’essere stato soft ...

fabiochiusi : Dice Renzi a Repubblica, riassumendo un’intera visione del mondo, che il problema per la democrazia non è Salvini m… - pierofassino : Chi salva vite umane va punito e deve pagare 5.000 euro per ogni persona soccorsa.L’ultima squallida trovata di Sal… - AlessiaMorani : Ora tagliano #Fazio, poi taglieranno #Report. #Salvini vuole mettere il bavaglio a chi non si piega alla sua politi… -