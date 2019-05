Roma | giovane papà di Caserta cade in un pozzo e muore annegato | lascia 2 bimbi

Internazionali d’Italia – Jannick Sinner fa innamorare Roma! Il giovane azzurro rimonta e batte Johnson : Jannik Sinner batte Steve Johnson all’esordio negli Internazionali d’Italia: il giovane tennista azzurro trionfa in rimonta il suo primo match nel Masters 1000 romano Probabilmente non si scopre oggi, chi lo ha seguito in queste settimane lo sa bene, ma una vittoria in un Masters 1000, a 17 anni, deve pur voler dire qualcosa. Dunque ci vogliamo sbilanciare: il tennis italiano ha una nuova, talentuosa, stellina. Jannik Sinner fa innamorare ...

Giro di Romandia 2019 - il giovane Gaudu brucia tutti sul traguardo di Romont : Sorpasso vincente per David Gaudu nella terza tappa del Giro di Romandia 2019. Il ventiduenne della Groupama-FDJ, leader della classifica dei giovani, ha vinto di prepotenza la frazione di Romont beffando l’ex campione del mondo Rui Costa (UAE-Team Emirates) e il leader della classifica generale Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Una vittoria da vero specialista per il giovane francese, che conquista così il suo secondo sigillo in carriera, ...

La Giovane Italia : Filippo Romagna - il 'bello' di saper crescere : Parlando di sogni, anche in questa puntata- in onda lunedì 29 aprile alle 17.45 su Sky Sport Uno, alle 18.15 su Sky Sport Serie A e alle 21.45 su Sky Sport24- spazio a quello dei 2006 delle Academy ...

Roma - giovane che ha sparato a ladro : se non entri non succede niente : "È stato un evento che uno non si aspetta di poter vivere - ha detto Pulone - sembra qualcosa di lontano che accade solo ai telegiornali e nei fatti di cronaca. Come è accaduto a me poteva accadere ...

Roma - SPARA AI LADRI : 16ENNE FERITO/ Giovane abbandonato davanti ospedale : A ROMA un 16ENNE di origini albanesi è stato lasciato davanti all'ospedale dopo essere stato FERITO con colpi d'arma da fuoco: indagini in corso

“Totti se mi saluti mi tuffo nel Tevere” : il giovane tifoso della Roma mantiene la promessa [VIDEO] : Un tuffo nel Tevere per mantenere una promessa fatta a Francesco Totti: il gesto folle del tifoso giallorosso Gabriel Camanni Tutto è nato grazie ad un commento sotto uno scatto social di Francesco Totti, che ben presto si è trasformato in una promessa mantenuta. “Se mi saluti mi butto nel Tevere”: ha promesso Gabriel Camanni al Pupone sotto un suo post su Instagram. “A bomba“: ha risposto l’ex capitano della ...

A giovane chef Romano il ristorante dell'Hassler del dopo Apreda : Roma, 4 apr., askanews, - Un incarico impegnativo quello che andrà a ricoprire il giovane Andrea Antonini, nuovo chef del risotrante Imago dell'hotel Hassler di Roma. Il patron Roberto E. Wirth ha ...

La giovane attivista Greta Thunberg sarà a Roma il 18 e 19 aprile : Greta Thunberg, la ragazzina nota in tutto il mondo per la propria lotta di sensibilizzazione contro il cambiamento climatico, sarà presto in Italia, dove avrà due appuntamenti importanti: il 18 sarà ospite dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, mentre il 19 sempre a Roma si unirà ai giovani italiani di Fridays For Future, in Piazza del Popolo, a manifestare per l'ambiente nell'iniziativa che lei stessa ha promosso e ...

La divisa del giovane sovranista : giacca blu - camicia bianca - assemblea a Roma - "Juncker ubriacone - Merkel strega - Salvini capitano" : Niente gilet gialli e nemmeno felpe alla Matteo Salvini. Piuttosto giacca blu e camicia bianca, in qualche caso cravatta: sembra quasi una sorta di divisa da rispettare, un vero e proprio codice per la "Rinascita della Gioventù europea", il titolo dell'assemblea dei giovani sovranisti a Roma. Lo stile è più Forza Italia che Lega, almeno non quella delle origini. Ma l'abito non fa il monaco. A questa riunione europea, ...

Roma - giovane dà di matto per strada : è il trapper Traffik - il video diventa virale : Da qualche ora il trapper Romano Traffik è tornato al centro delle cronache del rap-web, ancora una volta il merito non è delle sue canzoni, ma di un breve video che lo immortala mentre dà in escandescenze nel centro di Roma, che in queste ore si sta viralizzando on line. Se la settimana scorsa a far discutere era stata la clip in cui era possibile vedere il cantante, durante un suo live, mentre lanciava un microfono sul pubblico, dopo essere ...