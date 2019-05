Real e Barcellona valgono il 40% dei ricavi della Liga

Liga - vince il Barcellona contro il Getafe : il Valencia sale al quarto posto - ko il Real Madrid [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Real Madrid - Zidane Realista : “l’eliminazione del Barcellona non migliora la nostra situazione” : Real Madrid, Zidane sa bene che la sua squadra avrà bisogno di tornare ad alti livelli dopo una stagione sotto tono “La sconfitta del Barcellona nella semifinale di Champions League? Non migliora certo la nostra stagione. Il Real Madrid ha fatto quello che ha fatto e questo certo non lo cambierà“. E’ il commento del tecnico dei ‘blancos’, Zinedine Zidane, al ko per 4-0 dei blaugrana contro il Liverpool alla ...

Cambia la Supercoppa di Spagna : a gennaio «Final four» con Barcellona - Real - Atletico e Valencia : Altro che diminuire il numero delle partite giocate in una stagione. La Spagna avrà una formula nuova di zecca per la Supercoppa nazionale che, dall'anno prossimo, si disputerà col sistema della «...

Juve - tentazione Rabiot : assist da Barcellona e Real - ma c'è un ostacolo : ... lo ha fatto lo scorso anno quando, convocato da Didier Deschamps come riserva nella Francia che poi si sarebbe laureata campione del mondo, decise di non presentarsi al centro sportivo di Claire ...

Real Madrid - Zidane 'Obiettivo Liga. Per noi 33 titoli - quanti il Barcellona ' : Madrid - Prima di tutto la Liga. Il tecnico del Real Madrid , Zinedine Zidane, fissa l'Obiettivo principale delle merengues per la prossima stagione: vincere il campionato che in questa stagione è ...

Barcellona-Real Sociedad 2-1 : Un gol di Jordi Alba al minuto 64 su assist di Messi ha rotto l'equilibrio tra le due squadre, dando la vittoria al Barcellona per 2-1 contro il Real Sociedad. Grazie alla rete di Clément Lenglet al ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Barcellona vince sul campo dell’Anadolu Efes - Real Madrid sul 2-0 contro il Panathinaikos : Tre serie su quattro dei quarti di finale di Eurolega 2018-2019 hanno già la certezza di arrivare almeno fino a gara-4: dopo i successi esterni di Baskonia e Zalgiris Kaunas su CSKA Mosca e Fenerbahce ieri, arriva quello del Barcellona nei confronti dell’Anadolu Efes. Unico a salvarsi è il Real Madrid, che domina il Panathinaikos e andrà a OAKA, la settimana prossima, per chiudere i conti e volare a Vitoria. ANADOLU Efes-Barcellona 72-74 ...

Risultati Playoff Eurolega – Il Barcellona stende l’Efes e pareggia la serie - il Real va sul 2-0 con il Panathinaikos : La formazione blaugrana vince a domicilio sul parquet dell’Anadolu Efes pareggiando la serie, il Real non lascia scampo al Panathinaikos anche in Gara-2 Grande serata per il Barcellona in Eurolega, la formazione blaugrana vince a domicilio sul parquet dell’Anadolu Efes e pareggia la serie, portandola sull’1-1. Match equilibrato e sempre in bilico, con gli ospiti che vanno in vantaggio di quattro punti all’intervallo ...

Pronostico Barcellona vs Real Sociedad - La Liga 20-04-2019 e Formazioni : La Liga, 33^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Barcellona-Real Sociedad, sabato 20 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Barcellona-Real Sociedad, in programma sabato 20 aprile 2019. Con il titolo di Campione di Spagna che si avvicina, il Barcellona ospita la Real Sociedad in una gara valevole per la 33/a giornata di Liga. I blaugrana sono reduci dal rotondo successo ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : esordio vincente per l’Anadolu Efes contro il Barcellona - finale brivido del Real Madrid sul Panathinaikos : Se la giornata di ieri, nei quarti di finale di Eurolega, aveva regalato due partite non esattamente in grado di esprimere il massimo della spettacolarità, oggi la situazione è stata un po’ diversa, con l’esordio delle serie tra Anadolu Efes e Barcellona e tra Real Madrid e Panathinaikos. Andiamo a vedere nel dettaglio le gare che hanno segnato l’inizio di questi due scontri che porteranno alle Final Four. ANADOLU ...

Calciomercato Real e Barcellona - è derby per Jovic : Stando alle ultime notizie, infatti, ci sarebbero Real Madrid ed il Barcellona a puntare forte su di lui.Luka Jovic è una delle stelle più brillanti dell’Eintracht Francoforte di questa stagione, che con grandissime prestazioni si sta conquistando l’ammirazione delle principali piazze calcistiche d’Europa. Non solo squadre inglesi, ma anche diversi club spagnoli. Stando alle ultime notizie diramate da FoxSports.it, infatti, ci ...

Rabiot fa infuriare il Barcellona : adesso ha un accordo col Real Madrid! : Adrien Rabiot è conteso tra due dei club più importanti al mondo, Real Madrid e Barcellona: il centrocampista saluterà il PSG a parametro zero Adrien Rabiot sta causando un vero e proprio caso diplomatico. Il centrocampista che sembrava essere ad un passo dal Barcellona dopo la rottura totale col PSG, adesso sembra abbia cambiato idea, accordandosi con gli acerrimi nemici dei blaugrana. Stiamo parlando ovviamente del Real Madrid, squadra ...

Liga - VillarReal-Barcellona 4-4

Barcellona pazzo! Che gara in casa del VillaReal - succede di tutto