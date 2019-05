OM incontra Matteo Macchioni | dai primi passi ad Amici al successo mondiale

Annalisa Chirico : “A casa sono libera e disinibita. Matteo Salvini? È autentico - lui non corre a lavarsi le mani dopo aver incontra to i fan” : “Il sesso per me è come l’aria: una esigenza primaria. Fa bene al corpo e allo spirito”. È un’ Annalisa Chirico in veste sexy quella che si racconta al settimanale Di Più. La giornalista de Il Foglio ha risposto senza peli sulla lingua alle domande, parlando del suo rapporto con il vicepremier Matteo Salvini e dei gossip che la riguardano. “ Matteo Salvini è atteso a un cambio di passo, alla grande prova di governo ...

Matteo Salvini : "Ius soli? Non se ne parla. Spero di incontrare presto Ramy" : "Ius soli? Non se ne parla. L'Italia è già oggi il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge. La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sottolineando che "in singoli casi eccezionali si può concedere anche prima del tempo, ma la legge non ...