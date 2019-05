Malato di gioco tenta il suicidio | salvato dalla polizia nell’auto piena di gas

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Sto rovinando la mia famiglia. Ho perso tutto al, addio”, dice un uomo milanese a telefono con un poliziotto della centrale operativa. Sono da poco passate le 18 di sabato 11 maggio, quando un muratore di 66 anni parcheggia la sua auto in uno spiazzo di un’azienda di Pero (Milano) e fa in modo che un tubo, dall’abitacolo, si colleghi allo scappamento per riempire l’auto di gas e porre fine alla sua esistenza. La vicenda è stata riportata dal Corriere della Sera.L’uomo è sul sedile e respira, si sta intossicando. “Sto bene, la mia vita sarebbe a posto, solo che ho quel maledetto problema, e per quello sto rovinando la mia famiglia”. Il poliziotto,centrale operativa della questura, sente la voce dell’uomo che respira male, fa sempre più fatica a parlare. Ma il motivo per cui sta dicendo di volersi ...

