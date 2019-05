Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa | puntata del 12 maggio 2019 VIDEO

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e i 5 minuti di 'pene'. Dramma Fazio : si sotterra da solo in diretta : Cinque minuti di pene, non inteso come 'dolori'. Luciana Littizzetto a Che tempo che fa propone il suo monologo comico sulla notizia, strana ma vera, di una innovazione che rivoluzionerà il mondo ...

Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa - puntata del 5 maggio : Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa nella puntata del 5 maggio tra Alessia Marcuzzi e l’altezza della Jolanda alle matite dell’Ikea (video) Consueto appuntamento domenicale con Che Tempo Che Fa dalle 20:35 su Rai 1 (qui gli ascolti) con l’immancabile incursione di Luciana Littizzetto che ha commentato l’attualità, la settimana dell’Italia e gli ospiti che sono appena intervenuti in trasmissione. Proprio da qui è ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e i 5 minuti di "pene". Dramma Fazio : si sotterra da solo in diretta : Cinque minuti di pene, non inteso come "dolori". Luciana Littizzetto a Che tempo che fa propone il suo monologo comico sulla notizia, strana ma vera, di una innovazione che rivoluzionerà il mondo delle password: la foto del proprio membro al posto di complicati codici e sequenze alfa-numeriche. Legg

Luciana Littizzetto : 'Siri - ti dimetti?'. La risposta arriva al telefono : Il caso giudiziario che scuote la Lega coinvolgendo Armando Siri trova spazio nella puntata di 'Che tempo che fa'. È Luciana Littizzetto, nel suo intervento con Fabio Fazio, a porre al telefono il ...

Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa - puntata del 28 aprile 2019 (VIDEO) : Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, nella puntata del 28 aprile, e il commento suIla nuova maglia della Juventus, Salvini e Di Maio in vacanza. (VIDEO) Dopo la pausa pasquale ieri, domenica 28 aprile, è tornato appuntamento settimanale con Che Tempo che fa, in onda su Rai 1 a partire dalle 20:35 (qui gli ascolti). Non poteva mancare l’intervento della comica Luciana Littizzetto che si è aperto come al solito con il commento sugli ospiti che ...

Luciana Littizzetto da Fabio Fazio : "Allegri - ma Cristiano Ronaldo e Dybala come sono messi a falli?" : Una Luciana Littizzetto da censura a Che tempo che fa, su Raiuno. Seduta "in panchina" con Fabio Fazio e il suo ospite Massimiliano Allegri, la comica torinese si è scatenata rivolgendo domande a luci rosse all'allenatore della Juventus: "Cristiano Ronaldo come è messo a falli? E Dybala, sotto la do

Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa - puntata del 14 aprile 2019 (VIDEO) : Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, nella puntata del 14 aprile, e il commento suIla foto del buco nero (VIDEO) Ieri, domenica 14 aprile, c’era il tradizionale appuntamento con Che Tempo che fa, andato in onda su Rai 1 a partire dalle 20:35 (qui gli ascolti). L’intervento di ieri di Luciana Littizzetto si è aperto come al solito con il commento sugli ospiti che l’hanno preceduta, come Gino Paoli e Raffaella Carrà. Luciana ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto infierisce su Luigi Di Maio e Virginia Saba : "Stanno ancora limonando?" : Sulle foto di Luigi Di Maio e Virginia Saba ritratti al parco da Chi di Alfonso Signorini, ora, arriva anche il commento tagliente di Luciana Littizzetto. La comica torinese sfotte la coppia nel corso del suo monologo a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 1, in primis mette

Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa - puntata del 7 aprile 2019 (VIDEO) : Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, nella puntata del 7 aprile, Le Fidanzate dei politici, le mutande di jeans e quelle di pizzo (VIDEO) Ieri, domenica 7 aprile, c’era il tradizionale appuntamento con Che Tempo che fa, andato in onda su Rai 1 a partire dalle 20:35 (qui gli ascolti). Il monologo di ieri di Luciana Littizzetto si è aperto con le “controverse” mutante di Jeans presentate a Parigi. Nel suo solito appuntamento a ...

Luciana Littizzetto arriva a Novara : "Nel partito delle Cose certe il segretario dev'essere donna" : Sono stata al Coccia per alcuni spettacoli, ma non conosco bene la città. Sarà un'occasione'. Ogni cosa è fulminata, perché? 'Nel quotidiano ci sono milioni di Cose senza senso, alle quali ci siamo ...