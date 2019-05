Le notizie del giorno – Segna l’Empoli ma esulta la Samp | Nedved sul futuro di Allegri

Ultime notizie Roma del 12-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale puntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano il Ministero dei Trasporti ha convocato per martedì un incontro con strada dei parchi concessionaria delle autostrade A24 e a25 il nodo della chiusura del traforo del Gran Sasso che la società vorrebbe far fare dal 19 maggio la chiusura Lidl interruzione di pubblico servizio da parte della società che potrebbe portare alla revoca immediata della ...

Ultime notizie Roma del 12-05-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione in questa domenica 12 maggio in studio piano Ferrigno il 26 maggio sarà un referendum sulle politiche della Lega non sono le elezioni europee lo dice Matteo Salvini durante un comizio a Sanremo svegliati aggiungere che ancora dorme se sperare in qualcosa di nuovo dove governa La lega si vede l’ultimo che ha parlato di referendum Renzi non gli è andata bene commenta Di Maio ministro ...

Facebook ha chiuso ventitré pagine di notizie false italiane - la metà delle quali diffondeva contenuti a sostegno di Lega e M5S : Sulla base delle segnalazioni fatte dalla ong Avaaz, che si occupa di campagne ambientaliste e a favore dei diritti umani, Facebook ha chiuso 23 pagine – per un totale di circa 2 milioni e mezzo di follower – che diffondevano

Ultime notizie Roma del 12-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per il dono dell’ascolto della redazione il video in studio seggi aperti in Sicilia dove dalle 7:00 fino alle 23:00 di questa sera si voterà per il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci in 5 comuni sopra i 15.000 abitanti questi sono anisetta Gela Castelvetrano Mazara del Vallo e Monreale subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede i primi ...

Le notizie di scienza della settimana : Un milione di specie a rischio, l’aumento dell’obesità, i pericoli delle lozioni solari: l’attualità scientifica. Leggi

Ultime notizie Roma del 12-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per il dono dell’ascolto della redazione e Gabriella studio seggi aperti in Sicilia dove dalle 7:00 fino alle 23:00 di questa sera si voterà per il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci in 5 comuni sopra i 15.000 abitanti di questi sono i Setta Gela Castelvetrano Mazara del Vallo e Monreale subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle ...

Ultime notizie Roma del 12-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione e Gabriele a Luigi in studio dopo informazione stamattina e 5 Stelle presenteranno la legge sul conflitto di interessi l’annuncio e di ieri e del suo leader è Di Maio prevederebbe tra l’altro il divieto di incarichi nel governo statale o locale nelle Authority per i soggetti con patrimonio oltre i 10 milioni di euro pronti a firmare tutto ciò che nel contratto commenta il ...

Scuola - precariato ultime notizie : la protesta del Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati : Dopo il primo confronto svoltosi lunedì scorso, 6 maggio, Governo e sindacati si ritroveranno di fronte giovedì 16 per proseguire l’esame della questione inerente il reclutamento del personale scolastico, secondo quanto previsto dall’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile. A questo proposito, segnaliamo il comunicato stampa pubblicato dal Coordinamento Nazionale dei Docenti Abilitati, attraverso il quale viene rivendicato il diritto ...

Ultime notizie Roma del 12-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio due uomini sono morti a Urago d’Oglio nel bresciano travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto nella zona della serata di ieri sarebbero due rumeni che si trovavano lungo il fiume È probabile che abbiano cercato riparo sotto gli alberi che si sono spezzati una forte grandinata invece ha bloccato ...

Le notizie del giorno – La richiesta del Milan alla Lega - Cillessen alla Juve - i verdetti di Serie B : notizie DEL giorno LA richiesta DEL Milan alla Lega – Il Milan ha fatto richiesta formale alla Lega Calcio per spostare la partita contro il Frosinone al fine di giocarla in contemporanea con Juventus-Atalanta. La gara è in programma domenica 19 maggio alle ore 18. Ieri (APPROFONDIMENTO) Cillessen alla Juve – La Juventus dovrebbe avere un nuovo portiere nella prossima stagione, Perin infatti potrebbe cambiare aria per giocare ...

Ultime notizie Roma del 11-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano migranti in apertura la guardia costiera tunisina intercettato nel pomeriggio in acque nazionali un’imbarcazione in difficoltà 35 km a nord di speck con a bordo 46 migranti dei quali denti in gran parte dei paesi subsahariani oltre a 6 tunisini l’ho appreso l’ANSA da fonti qualificate ieri fino a 70 migranti sono allegati quando ...

Ultime notizie Roma del 11-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale vediamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno politica in apertura nuove puntate dello scontro Salvini Di Maio la principale sul decreto sicurezza blitz annunciato dal leader della Lega ma un altro fronte si apre una sul conflitto di interessi il decreto in consiglio finito in settimana promette Matteo Salvini Sono molto deluso non c’è nulla sui rimpatri te ma ...

Ultime notizie Roma del 11-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 11 maggio Dina studio Giuliano Ferrigno Guardia Costiera tunisina intercettati nazionali un’imbarcazione in difficoltà 35 km a nord di XFactor a bordo 46 migranti dei quali 20 donne in gran parte dei paesi subsahariani potrete i tunisini appreso l’ANSA da fonti qualificate ieri fino a 70 migranti sono annegati quando l’imbarcazione sulla quaterna ammazzati affondata ...