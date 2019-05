La Serie B che verrà | in attesa degli ultimi verdetti | si inizia a delineare un primo

La Serie Netflix di The Witcher ha una data di uscita? : All'inizio di quest'anno, Netflix ha annunciato che la serie di The Witcher con Henry Cavill uscirà durante il quarto trimestre del 2019. E mentre Netflix non ha ancora divulgato una data più specifica, un nuovo report sostiene che lo show uscirà il 20 dicembre, che è un venerdì. Il report afferma inoltre che le riprese per la seconda stagione inizieranno a dicembre 2019 o gennaio 2020, il che suggerirebbe che la seconda stagione uscirà verso la ...

Shaun Dooley interpreterà Re Foltest nella Serie TV di The Witcher : Come riporta TheWitcherTV, Shaun Dooley ha svelato quale personaggio interpreterà in The Witcher, la serie TV Netflix ispirata alle opere di Andrzej Sapkowski. Dooley aveva confermato la sua partecipazione allo show già lo scorso gennaio, senza però specificare in quale ruolo. Poche ore fa con un criptico post su Instagram, l'attore britannico ha lasciato intuire che interpreterà il ruolo di Foltest, Re di Temeria, principe di Sodden, sovrano di ...

Serie B : dopo il Brescia - promozione diretta in Serie A anche per il Lecce : Serie B: dopo il Brescia, promozione diretta in Serie A anche per il Lecce L’ultima stagione in cui il Lecce Calcio figurava tra le 20 squadre del campionato di Serie A è stata la 2011/2012: in rosa vi erano giocatori come Luis Muriel, Juan Cuadrado, Massimo Oddo, Andrea Bertolacci e Valeri Bojinov. I salentini quell’anno, nonostante alcune buone partite, giocate soprattutto contro le grandi, non riuscirono ad evitare la ...

Basket - Serie A 2019 : ultima giornata. Tutti i verdetti ancora da scrivere : che lotta per i playoff : ultima giornata della stagione regolare per la Serie A di Basket e saranno 40 minuti decisivi soprattutto per la lotta playoff, con ben cinque squadre che sognano l’accesso al tabellone della post season. Importantissima la sfida di Brindisi dove la Dolomiti Energia Trentino non può assolutamente permettersi di perdere, visto che attualmente occupa il nono posto e le combinazioni favorevoli in caso di sconfitta sono davvero poche. Un ...

Serie BKT 38esima giornata pomeriggio di festa allo Scida dopo il successo sull’Ascoli e la salvezza. Il presidente Gianni Vrenna ha dichiarato che Stroppa rimarrà alla guida della squadra : Crotone 3 Ascoli 0 Marcatori: Simy 40°, Pettinari 47°, Benali 56° Crotone (3-5-2): Cordaz, Vaisanen, Spolli (Cuomo), Marchizza, Sampirisi,

Lecce in Paradiso : dopo 7 anni i pugliesi tornano in Serie A - che festa al Via del Mare [VIDEO] : Stadio Via del Mare in delirio per la vittoria del Lecce sullo Spezia che ha portato la squadra di Liverani in Serie A dopo 7 anni Il Lecce torna in Serie A dopo 7 anni. A regalare la promozione diretta nella massima Serie per la squadra salentina la vittoria per 2-1 contro lo Spezia nell’ultima giornata, a decidere l’incontro disputato allo Stadio Via del Mare i gol per i giallorossi di Petriccione e La Mantia al 9′ e al ...

LIVE Serie B - ultima giornata in DIRETTA : si porta in vantaggio il Lecce - che adesso assapora la Serie A! : Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del Campionato italiano di calcio di Serie B. Mancano solo 90 minuti alla fine della stagione regolare e molti verdetti sono ancora in sospeso. La classifica attuale vede in testa il Brescia, che è già matematicamente promosso in Serie A, sarà invece bagarre tra Lecce e Palermo per il secondo posto, l’ultimo disponibile per la promozione DIRETTA. Le due squadre sono ...

Lethal Weapon 4 non ci sarà : la sfortunata Serie accantonata tra liti - diabete e polemiche : E alla fine Lethal Weapoon 4 non ci sarà. Pesa come un macigno la decisione Fox di non rinnovare la serie ispirata all'omonima saga cinematografica ma sembra l'unica cosa giusta da fare per liberarsi di uno show che, diciamola tutta, è nato davvero sotto una cattiva stella. Questa volta non è colpa del pubblico, degli ascolti o di coloro che preferisco vedere perire la propria serie tv perché ama darsi allo streaming illegale, la colpa è dei ...

Serie A - Juventus-Atalanta cambia orario : si giocherà domenica 19 maggio alle 20.30 : Juventus-Atalanta, inizialmente in programma domenica 19 alle 15.00, è stata spostata alle 20.30, come reso noto dalla Lega Serie A. Sarà una giornata speciale anche per la squadra femminile della ...

Made In Italy : La nuova Serie che parla di Moda! : Made In Italy: nella nuova Serie di Canale 5 si racconta uno spaccato dell’Italia degli anni ’70. Anni importanti per l’emancipazione femminile ma anche per la moda italiana nel mondo. Nel Cast anche Marco Bocci. Made in Italy, anticipazioni della nuova Serie di Canale 5: ambientata in un periodo per il nostro Paese di forte subbuglio a causa delle tante rivoluzioni sociali in atto. Una giovane studentessa decide di entrare nel mondo del ...

Serie D Turris - il playoff contro il Castrovillari si giocherà al Liguori : TORRE DEL GRECO - Comunicato molto importante della Turris, quando si avvicina la sfida playoff contro il Castrovillari: "La Asd Turris Calcio, comunica che la gara di semifinale playoff tra la Turris ...

Dallo stupro di Sansa alla morte di Missandei - le critiche a Il trono di spade confermano i problemi della Serie con donne e persone di colore : Nelle otto stagioni della serie tv più discussa di sempre abbiamo assistito a decapitazioni, castrazioni, mutilazioni, parricidi, infanticidi e a tutta una serie di situazioni a dir poco brutali. Eppure è in questi ultimi giorni – forse in virtù del periodo storico in cui viviamo – che le critiche a Il trono di spade stanno accendendosi di una certa rabbia. L'attrice Jessica Chastain – The help, Zero dark thirty, Molly's game –, ad esempio, ...

Upfront 2019 : FOX ordina Prodifal Son - Deputy - Outmatched e altre tre Serie tv : Upfront 2019 FOX ordina sei serie tv, tra queste: Prodigal Son con Michael Sheen, Deputy con Stephen Dorff e la comedy Outmatched. Ecco tutti i dettagli. Upfront 2019 FOX. – Oltre a CBS (qui e qui) anche FOX ha annunciato gli ordini a serie di alcuni pilot che ha prodotto nei mesi scorsi. Il canale, adesso in una nuova versione dopo la vendita della casa di produzione e dei canali a Disney, ha annunciato l’ordine di quattro drama e ...

Steven Spielberg lascia Bull 4 - l’addio sulla scia del #MeToo? Rinnovo con polemiche per la Serie con Michael Weatherly : Il Rinnovo della serie da parte di CBS, con la conferma che Bull 4 ci sarà nonostante le polemiche intorno al suo protagonista, ha avuto uno strascico pesante: la rete ha rinnovato il procedural con Michael Weatherly per la quarta stagione, ma il produttore esecutivo Steven Spielberg ha rescisso il contratto con la produzione e non sarà più alla guida creativa della serie. Il passo indietro del celebre cineasta arriva presumibilmente sulla ...