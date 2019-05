Inter-Chievo 2-0 | Politano e Perisic riprendono il terzo posto | La classifica

L’Inter sfrutta il fattore P - Politano e Perisic chiudono la pratica Chievo : la Champions è sempre più vicina : Vince ma non convince l’Inter nel posticipo della 36ª giornata, i nerazzurri si impongono 1-0 sul Chievo retrocesso e si avvicinano alla Champions L’Inter si avvicina alla qualificazione in Champions League, lo fa vincendo con il minimo sforzo il posticipo della 36ª giornata di Serie A contro il Chievo. Bastano i gol di Politano e Perisic a regalare tre punti pesantissimi ai nerazzurri, a cui adesso basterà farne altri tre nelle ...

Inter-Chievo 2-0 Politano e Perisic - tre punti d'oro per la Champions : L?Inter vince 2-0 contro il Chievo e torna al terzo posto rispondendo alle vittorie di Atalanta, Milan e Roma. Decisivo, davanti a quasi 60mila spettatori, i gol di Politano e Perisic a...

Calcio : posticipo - Inter-Chievo 2-0 : 22.54 L'Inter batte al Meazza il Chievo, 2-0, torna in possesso del terzo posto e blinda il piazzamento Champions. Con Icardi in campo dal 1', l'Inter stenta ad affondare.Prima chance al 28' (Semper para su Perisic), poi trova il gol al 39': dopo un rimpallo favorevole Politano impatta dal limite con precisione. Chievo impalpabile davanti, Vignato ci prova al 53'. L'Inter prova a chiuderla,ma Semper è pronto su Politano e Perisic (57'); il ...

Inter-Chievo : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (0-0) : Inter-Chievo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale– LIVE(0-0) diretta Inter-Chievo: le formazioni ufficiali INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. CHIEVO – Semper; Tomovic, Cesar, Bani; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Grubac. Lunedì 13 maggio alle ore 21 si giocherà Inter-Chievo a San Siro, posticipo ...

Inter-Chievo - le formazioni ufficiali : gioca Icardi : Inter-Chievo, le formazioni ufficiali – Si conclude la 36^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale di lunedì in campo Inter e Chievo, gli uomini di Di Carlo sono già retrocessi nel campionato di Serie B mentre la squadra di Luciano Spalletti è alla ricerca dei punti per la qualificazione in Champions League. L’Inter si affida ad Icardi dal primo minuto. Inter-Chievo, le formazioni ufficiali Inter (4-2-3-1): ...

Inter-Chievo in TV e in diretta streaming : Contro il Chievo già retrocesso l'Inter deve vincere stasera alle 20.30 per ritornare terza: i link per seguirla in diretta

Serie A - si chiude la 36^ giornata : le formazioni di Bologna-Parma e Inter-Chievo : Si chiude la 36^ giornata del campionato di Serie A, turno molto importante soprattutto per la corsa salvezza, la vittoria dell’Empoli in trasferta contro la Sampdoria ha rovinato i piani dei club, adesso tante squadre sono a serio rischio. Oggi in scena due partite molto importanti. Alle 19 vero e proprio scontro per la salvezza quello tra Bologna e Parma, partita che non ha bisogno di presentazioni per rivalità ed obiettivi. Le due ...