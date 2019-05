Giro 2019 | a Viviani terza tappa ma giuria lo declassa | vittoria Gaviria

VIDEO Giro d’Italia 2019 - Highlights e sintesi terza tappa : Viviani declassato dal Var - vince Gaviria : La terza tappa del Giro d’Italia 2019 è stata vinta da Fernando Gaviria, dopo che la giura ha declassato Elia Viviani. Il campione italiano si era infatti imposto in volata sul traguardo di Orbetello, ma successivamente la giura, con l’ausilio del VAR, ha notato una manovra irregolare del veronese, che ha cambiato bruscamente traiettoria durante lo sprint, chiudendo ingiustamente Matteo Moschetti. Il successo è stato così attribuito a ...

Giro d’Italia 2019 : Elia Viviani - una squalifica giusta. Ingenuità del veronese : in volata era stato superiore : Dopo una tappa alquanto noiosa con la lunghissima fuga di giornata del solitario Sho Hatsuyama (Nippo Vini Fantini), ecco il più che scontato arrivo in volata. Le prime immagini parlano della vittoria del campione italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), fino al momento in cui il Var revisiona lo sprint, nota il cambio di traiettoria del veronese a sfavore di Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), e lo declassa come da regolamento. La ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali attento nelle prime posizioni. Grande lavoro della Bahrein Merida per evitare rischi : Anche nella terza tappa del Giro d’Italia 2019 Vincenzo Nibali è stato sempre attento nei momenti chiave della corsa, supportato al meglio dai compagni di squadra. Frazioni come quella odierna possono sembrare facili per gli uomini di classifica, ma invece presentano numerose insidie per cadute, incidenti meccanici o ventagli e lo sanno bene Richard Carapaz e Tao Geoghegan Hart, che hanno accusato un distacco pesante sul traguardo. Per ...

Giro d’Italia 2019 - perché è stato squalificato Elia Viviani? Var protagonista - respinto il ricorso della Deceuninck : Anche al Giro d’Italia 2019 la grande protagonista è la moviola. Il VAR ha deciso l’esito della terza tappa della Corsa Rosa, da Vinci ad Orbetello. Elia Viviani aveva vinto la frazione, prima di venire declassato a causa di un comportamento irregolare. COSA E’ SUCCESSO AD Elia Viviani? Il campione italiano in carica aveva preso egregiamente la ruota del tedesco Ackermann, vincitore della tappa di ieri. A 200 metri dal ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “La squadra ha svolto un lavoro perfetto - tutto sotto controllo” : Lo sloveno Primoz Roglic ha difeso con successo la Maglia Rosa al termine della terza tappa del Giro d’Italia, la Vinci-Orbetello di 220 km: fuga tenuta facilmente sotto controllo, e nel finale spazio alle squadre dei velocisti in vista della contestatissima volata finale, con declassamento di Elia Viviani. Potrebbe sembrare ordinaria amministrazione per il Team Jumbo-Visma, ma secondo la Maglia Rosa non è stato così: “Non è stato un ...

Giro d’Italia 2019 - Fernando Gaviria : “Mi dispiace molto - oggi per me ha vinto Elia Viviani” : Dopo il declassamento di Elia Viviani per via di un contatto con Matteo Moschetti nella volata di Orbetello, è Fernando Gaviria il vincitore ufficiale della terza tappa del Giro d’Italia 2019. Il colombiano della UAE Team Emirates, dopo un iniziale e amaro secondo posto scritto dalla strada, si prende così il gradino più alto del podio dopo la quarta piazza ottenuta nella frazione di ieri. E così, dopo diversi minuti di attesa, Gaviria ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Roglic sempre al comando dopo la terza tappa - Carapaz e Kangert perdono terreno : Finale decisamente caotico per la terza frazione del Giro d’Italia 2019. La volata che ha consegnato la vittoria a Fernando Gaviria traguardo di Orbetello dopo la squalifica di Elia Viviani, ha riservato qualche inatteso distacco anche tra gli uomini di classifica. Nessuna novità nelle posizioni di vertice: lo sloveno Primoz Roglic continua a vestire la Maglia Rosa dopo il successo nella cronometro inaugurale di Bologna e precede il britannico ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Vinci-Orbetello) : Elia Viviani declassato - vince Gaviria! : Volata doveva essere e volata è stata: la Vinci-Orbetello, terza tappa del Giro d’Italia, seconda in linea, ha visto l’arrivo di gruppo dopo 220 km nel quale il plotone è andato ad una velocità più bassa di quella prevista dagli organizzatori. Dopo la seconda posizione ottenuta ieri a Fucecchio, oggi il campione italiano Elia Viviani aveva tagliato il traguardo davanti a tutti ma è stato declassato per aver cambiato traiettoria negli ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - terza tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : La Vinci-Orbetello, di 220 km, è stata la terza tappa del Giro d’Italia 2019: le quattro Classifiche principali sono così variate al termine della frazione che ha visto il declassamento di Elia Viviani e la vittoria di Fernando Gaviria. Di seguito tutte le graduatorie aggiornate. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – ROGLIC Primož Team Jumbo-Visma 10:21:01 2 2 – YATES Simon Mitchelton-Scott 0:19 3 3 – NIBALI Vincenzo Bahrain Merida ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - terza tappa : Primoz Roglic sempre in Maglia Rosa - Nibali è terzo : È il vento il protagonista nella terza frazione del Giro d’Italia 2019: in una giornata priva di difficoltà altimetriche ci sono comunque alcuni distacchi tra i big in chiave Classifica generale. Primoz Roglic è perfetto e resta in Maglia Rosa con Simon Yates e Vincenzo Nibali a seguire. Bene anche Miguel Angel Lopez e Tom Dumoulin. Perde invece spazio Tao Geoghegan Hart a causa di una caduta sul finale. Andiamo a scoprire la nuova ...

Giro d’Italia 2019 - quarta tappa : percorso - altimetria e favoriti : Giro d’Italia 2019, quarta tappa: percorso, altimetria e favoriti La quarta tappa del Giro d’Italia vedrà il gruppo partire da Orbetello, in provincia di Grosseto e arrivare a Frascati, in provincia di Roma. Si corre martedì 14 maggio e il percorso sembra far presagire un finale con volata di gruppo. Andiamo a conoscere meglio il tracciato. LEGGI ANCHE: Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro ...

Giro d’Italia 2019 - quarta tappa Orbetello-Frascati : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : quarta tappa, molto insidiosa, per il Giro d’Italia 2019: da Orbetello a Frascati, davvero molto lunga (addirittura 228 chilometri) e con un finale tutt’altro che scontato. Si giunge infatti in salita verso la città capitolina: difficilmente si muoveranno gli uomini di classifica, probabile che il successo parziale sia riservato agli uomini da classiche. Occhio però ai secondi che si potrebbero perdere nello strappo conclusivo: ...

Giro d’Italia 2019 - partenza col botto su Rai Due : i dati d’ascolto - 2 milioni e 13% di share : partenza col botto per il Giro d’Italia 2019 sui canali Rai, la Corsa Rosa non tradisce mai e raccoglie davanti ai televisori un pubblico importante che ha seguito con grande passione le prime due tappe che sono andate in scena nel weekend. La cronometro d’apertura, corsa sabato 11 maggio a Bologna tra le 16.45 e le 20.00 col successo dello sloveno Primoz Roglic che ha indossato la maglia rosa, ha raccolto l’interesse di 1,065 ...