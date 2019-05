Europee | l’identikit dei candidati italiani | il M5s è primo per numero di laureati | la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il 26 maggio si terranno le elezioni per la nona legislatura del Parlamento europeo, un organo composto da 751 deputati, di cui 73 spettanti all’Italia. Purtroppo non ci sono informazioni UE sul profilo dei. Tra quelli, buone notizie su donne e, meno sull’età. di Paolo Balduzzi e Silvia Picalarga (fonte: lavoce.info) Voto europeo, ma regole nazionali Tra meno di un mese si terranno le elezioni che daranno vita alla nona legislatura del Parlamento europeo, un organo composto da 751 membri, di cui 73 spettanti al nostro paese (sarebbero diventati 76 in caso di Brexit, cioè in assenza della partecipazione del Regno Unito). L’Italia rappresenta il terzo paese, proprio insieme al Regno Unito, perdi seggi, dopo Germania (96 seggi) e Francia (74 seggi). Tuttavia, nonostante vengano continuamente chiamate “elezioni”, le regole elettorali cambiano da ...

