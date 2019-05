Dalla strada scolastica alle moto sotto i 150cc in autostrada | ecco il nuovo

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Strade “scolastiche”, in autocone scooterdi cilindrata, pattini, skateboard e monopattini anche nelle aree pedonali. Sono queste alcune delle modifiche proposte al Codice dellanel testo base. Presentato oggi in Commissione Trasporti alla Camera, le proposte dovrebbero avere domani il via libera per il passaggio in aula. Sono comunque possibili nuove norme: la commissione ha dato tempo fino al 3 giugno per presentare emendamenti.Untipo di, la “” si aggiungeclassificazioni già esistenti. La funzione è di “consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse”scuole. Su queste strade i comuni provvederanno a “stabilire limitazioni alla circolazione almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni”, adottando ...

matteosalvinimi : ??Ovviamente giornali e tivù NON faranno vedere queste immagini. Emozionante. Migliaia di persone ad aspettarmi a S… - Noiconsalvini : #Salvini: Ovviamente giornali e tivù NON faranno vedere queste immagini. Emozionante. Migliaia di persone ad aspett… - WeCinema : Diventare verde di rabbia. Per il #DrBanner non è soltanto un modo di dire. Era il #10maggio di 57 anni fa e la… -