Boniek lancia una frecciata alla Juve | poi il messaggio sulla panchina della Roma

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Da tifoso direi che laha vinto giocando bene, pero’ lantus e’ gia’ appagata, non spinge troppo sull’acceleratore e non ha messo in campo la giusta cattiveria. E, grazie alle parate di Mirante, ha conquistato un successo importante per l’accesso in Europa”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, dell’ex attaccante dintus Zbigniew. “Se tu non vai in Champions e ti indebolisci, come fai a tornarci subito? – si chiede, attuale presidentefedercalcio polacca – Il dopo Ranieri? Ladeve essere per primo una societa’ forte ed equilibrata, e poi ci sono gli allenatori che fanno bene. E non e’ vero che debbono avere per forza grande esperienza, un tecnico e’ bravo se funziona in una struttura perfetta. I nomi sono ...

