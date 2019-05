VIDEO Tony Cairoli vince gara-1 del GP Lombardia Motocross | highlights e sintesi Dominio

VIDEO Tony Cairoli vince gara-1 del GP Lombadia : dominio totale a Mantova e allungo Mondiale - Gajser cade : Tony Cairoli ha vinto la gara-1 del GP Lombardia 2019, quinta tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il nove volte Campione del Mondo è partito a razzo dalla pole position e ha poi allungato progressivamente nel corso della prova infliggendo distacchi pesantissimi a tutti gli avversari, il siciliano festeggia di fronte al pubblico di Mantova sotto una pioggia torrenziale e allunga in classifica generale visto che ora vanta 30 punti di vantaggio ...

VIDEO Motocross - GP Trentino 2019 : gli highlights e le fasi salienti delle gare. Che spettacolo Tony Cairoli e Gajser : Tony Cairoli e Tim Gajser hanno regalato grande spettacolo durante il GP del Trentino 2019, quarta tappa del Mondiale Motocross MXGP che si è disputata nel weekend di Pietramurata. Il siciliano e lo sloveno si sono resi protagonisti di due battaglie serratissime nelle due gare andate in scena domenica pomeriggio, purtroppo il balcanico si è imposto in entrambe le manche ma il nove volte Campione del Mondo è riuscito a conquistare due ottimi ...

Tony Effe - il rapper della Dark Polo lancia un paletto di ferro a un ragazzo : il VIDEO della rissa in centro a Roma : Il rapper della Dark Polo, Tony Effe, è stato coinvolto in una violenta rissa in un noto locale del centro di Roma. La lite è scoppiata venerdì notte e nel video si vede l’ex di Taylor Mega afferrare un paletto di ferro e lanciarlo contro un ragazzo. I motivi della colluttazione non sono chiari. video Instagram/Trapyourcity L'articolo Tony Effe, il rapper della Dark Polo lancia un paletto di ferro a un ragazzo: il video della rissa in ...

Sarah Altobello - l'agente Tony Toscano : "Non sono il fidanzato ma c'è un'attrazione artistica" (VIDEO) : Sarah Altobello, ospite, oggi, di 'Mattino 5', ha tracciato un vero e proprio bilancio della sua esperienza all'"Isola dei Famosi 2019":prosegui la letturaSarah Altobello, l'agente Tony Toscano: "Non sono il fidanzato ma c'è un'attrazione artistica" (video) pubblicato su Gossipblog.it 08 aprile 2019 10:35.

Tony Effe : rissa con lancio di oggetti fuori da un locale a Roma - il VIDEO diventa virale : Tony Effe, probabilmente il più iconico e carismatico – nonché popolare, almeno stando ai numeri di Instagram – tra i membri della Dark Polo Gang, è tornato nelle ultime ore al centro delle cronache nazionali, dopo la recente liason con Taylor Mega, che lo aveva fatto conoscere anche al di fuori dell'ambito prettamente musicale. Nelle ultime ore diversi canali di informazione, per lo più pagine Instagram, ma anche magazine e testate ...

VIDEO Tony Cairoli cade quando era in testa : Highlights e sintesi gara-2 GP Trentino Mondiale Motocross MXGP : A Pietramurata è andata in scena una battaglia campale durante la gara-2 del GP del Trentino 2019, quarta tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul circuito dolomitico abbiamo infatti assistito a un serratissimo duello tra Tim Gajser e Tony Cairoli, i due principali contendenti per il titolo iridato: lo sloveno e il siciliano hanno regalato grandissimo spettacolo a tutti gli appassionati. L’alfiere della KTM ha cercato di trionfare di fronte ...

Matrimonio Tony Colombo e Tina Rispoli/ VIDEO - la coppia "neomelodica" non ci sta! : Matrimonio trash a Napoli per Tony Colombo e Tina Rispoli: agenti di polizia penitenziaria tra i musicisti in corte, nuova polemica.

VIDEO Tony Cairoli vince il GP Olanda Motocross MXGP : dominio in gara-2 - trionfo totale del siciliano : Tony Cairoli ha vinto la gara-2 del GP d’Olanda, terza tappa del Mondiale Motocross MXGP 2019. Il siciliano, dopo essersi imposto in gara-1, ha firmato una doppietta da urlo e conquista così anche quel Gran Premio che gli mancava da tre anni. Il nove volte Campione del Mondo ha dominato la prova demolendo la concorrenza fin dai primi minuti e tagliando il traguardo con margine nei confronti di Gajser, allungando così in classifica ...

Sarah Altobello sta con l'agente Tony Toscano da tre anni? Le foto dello scoop a Domenica Live (VIDEO) : Barbara D'Urso, nel corso dell'ultima puntata di 'Domenica Live', all'interno del talk dedicato all'"Isola dei Famosi, con super ospite Paolo Brosio, ha svelato il contenuto inedito della busta choc che riguarda Sarah Altobello. Mittente dello scoop l'opinionista Roger Garth che, nelle scorse settimane, aveva già ipotizzato questo scenario:prosegui la letturaSarah Altobello sta con l'agente Tony Toscano da tre anni? Le foto dello scoop a ...