liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "Le". E' la teoria di Albino, uno dei relatori del convegno dei terrapiattisti in corso a Palermo.mostra una immagina delle, abbattute nel 2001, ancora in costruzione. "Come vedete ancora i lavori era

TV7Benevento : Terrapiattismo: Galuppini, 'Torri gemelle erano scatole vuote, servivano per le antenne'... - zazoomnews : Terrapiattismo: Galuppini dietro manipolazione ci sono Soros e Usa - #Terrapiattismo: #Galuppini #dietro - Miti_Vigliero : L'anima del commercio Terrapiattismo: Galuppini, 'Grillo? Lo ringraziamo, ci ha fatto tanta pubblicità' - -