Serie B | dopo il Brescia | promozione diretta in Serie A anche per il Lecce

(Di domenica 12 maggio 2019)B:ilinper ilL’ultima stagione in cui ilCalcio figurava tra le 20 squadre del campionato diA è stata la 2011/2012: in rosa vi erano giocatori come Luis Muriel, Juan Cuadrado, Massimo Oddo, Andrea Bertolacci e Valeri Bojinov. I salentini quell’anno, nonostante alcune buone partite, giocate soprattutto contro le grandi, non riuscirono ad evitare la retrocessione inB – al termine del campionato i punti furono 36, di cui 28 ottenuti a partire dall’arrivo di Serse Cosmi in panchina14 giornate. In Estate, la Giustizia Sportiva condannò la squadra alla retrocessionein Lega Pro, a seguito di alcune indagini che portarono alla luce una combine nel derby contro il Bari del 15 Maggio 2011. L’inferno della Lega Pro è durato ben sei anni: sembrava che i pugliesi ...

