Serie A Spal-Napoli 1-2 | decide Mario Rui nel finale

Posticipo Serie A - Spal-Napoli 1-2 : 19.56 Il Napoli passa a Ferrara, sul campo della Spal già comunque salva. Partenopei brillanti.Al 5' Milik centra il palo (Viviano respinge la successiva conclusione). Ancora il polacco,in tuffo di testa, non trova il bersaglio. Ci prova pure Younes, senza fortuna.Il gol degli ospiti arriva a inizio ripresa (49') con Allan caparbio in percussione e bravo nella conclusione a giro.Viviano alza il colpo di testa di Ruiz. Pari Spal col rigore di ...

Probabili Formazioni Spal – Napoli - Serie A 12/05/2019 : Probabili Formazioni Spal – Napoli, Serie A 12/05/2019Spal e Napoli si affrontano in una partita che ha ben poco da dire per la classifica, visto il raggiungimento degli obiettivi da parte di entrambe.FERRARA – Semplici adotterà dei cambi: in porta ci sarà Gomis, mentre in difesa Cionek e Vicari completeranno il reparto con Felipe. Sulle fasce occasione per Costa e conferma per Lazzari, mentre a centrocampo turno di riposo per ...

Serie A Spal - Murgia : «La salvezza come un scudetto. Futuro? Non si sa mai» : FERRARA - Arrivato alla Spal la scorsa state dalla Lazio in prestito, Alessandro Murgia ha parlato in conferenza stampa, toccando anche l'argomento futuro: "Conquistare la salvezza con questa maglia è ...

Serie A Spal - Dickmann è rientrato in gruppo : FERRARA - Forte della salvezza matematica conquistata sabato scorso, la Spal si avvicina alla sfida con il Napoli in programma domenica alle 18:00 al Mazza. Nel pomeriggio di oggi, i biancazzurri sono ...

Serie A Spal - Semplici : «Abbiamo sconfitto squadre di rango - salvezza meritata» : FERRARA - Obiettivo salvezza raggiunto: la Spal imponendosi 4-0 in trasferta sul Chievo ha mandato in visibilio i propri tifosi. "I ragazzi hanno meritato la salvezza, abbiamo sconfitto squadre di ...

Serie A. Spal stende Chievo - è salvezza matematica : Una doppietta di Felipe e una rete di Floccari e Kurtic regalano la seconda salvezza consecutiva alla Spal. La squadra di Semplici..

Calcio - 35a giornata Serie A 2019 : Udinese e Inter bloccate sulle 0-0 - la SPAL travolge il Chievo e festeggia la salvezza : Dopo il pareggio nel derby di Torino andato in scena nella serata di ieri, la 35a giornata della Serie A 2018-2019 è proseguita oggi con altri due anticipi. Nella partita pomeridiana la SPAL ha sconfitto a domicilio il Chievo già retrocesso conquistando aritmeticamente la salvezza, mentre nella sfida serale Udinese e Inter non sono riuscite ad andare oltre un pareggio spartendosi ugualmente la posta in palio e restando in corsa relativamente ai ...

On Air : L'Udinese ferma l'Inter. La Spal resta in Serie A : ROMA - L' Inter fa un altro passo verso la Champions , l' Udinese verso la salvezza. Alla Dacia Arena finisce 0-0 con i nerazzurri che fanno più gioco ma che sono incapaci di realizzare. La squadra di ...

La Spal vince 4 a 0 sul Chievo : rimane in Serie A : Roma - La Spal ha battuto 4-0 il Chievo in uno degli anticipi della 35ma giornata di serie A, disputato al Bentegodi di Verona. Grazie a questo successo, gli estensi sono matematicamente salvi , con 3 ...

Serie A - SPAL : ferraresi aritmeticamente salvi : Con tre giornate d’anticipo la SPAL si è garantita la permanenza in Serie A. Le parole del presidente Mattioli al termine dell’incontro ai microfoni di Sky Sport.La SPAL centra la salvezza con tre giornate d’anticipo. La squadra di Leonardo Semplici ha battuto il Chievo Verona per 4-0 nell’anticipo della 35esima giornata di Serie A. Al ”Bentegodi” sono andati a segno per gli emiliani il difensore brasiliano ...

Serie A Spal - Semplici : «Salvezza - una soddisfazione straordinaria» : VERONA - "Non era scontato salvarsi: abbiamo fatto qualcosa di storico. Ringrazio società e presidente per la fiducia, il valore morale oltre che tecnico. E' una soddisfazione straordinaria" . Il ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Spal salva - ora l'Inter! Diretta gol live : Risultati Serie A: negli anticipi della 35giornata l'Inter vuole blindare il quarto posto e la Spal la salvezza, rischia l'Udinese che è ancora in bilico.