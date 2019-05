Salone del libro | foto D’Annunzio e Pound contro la “censura”

Salone del libro - Tavaglio : “Salvini? Nullafacente - va sfidato su questo. Sbagliato attaccarlo sul fascismo - va preso in giro” : “Se Salvini ci tiene tanto a vincere le europee, deve sapere che poi probabilmente perderà le politiche. È successo con Berlusconi e con Renzi, speriamo che succeda anche con lui”. Al Salone del libro di Torino, il direttore de “Il Fatto Quotidiano”, Marco Travaglio attacca il ministro dell’interno Matteo Salvini che oggi ha definito le elezioni europee un “referendum tra la vita o la morte”. Il ministro dell’interno secondo Travaglio: “non sa ...

Al Salone Internazionale del libro di Torino, lo stand di SEM Società editrice milanese è stato realizzato con il salotto di casa dell'editore. Libri, lettori e scrittori si accomodano in un ambiente domestico, più caldo e accogliente del solito stand fieristico, che riproduce una casa dal vero.

Salone del libro - Padellaro presenta “Il gesto di Almirante e Berlinguer” : “In politica è importante anche il silenzio” : “La parola è uno strumento fondamentale della politica, ma ha bisogno del gesto perché se no diventa un inganno”. Nel suo ultimo libro pubblicato da Paper First, “Il gesto di Almirante e Berlinguer”, il fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro racconta gli incontri segreti tra Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer negli anni del terorrismo. “Due uomini distanti politicamente, ma il loro obiettivo era il bene comune ovvero ...

Salone del libro - Padellaro : “Salvini non sgombera Casapound? O è complice dei fascisti o ha paura di loro” : “Il fascismo oggi è violenza: quando i mazzieri di Casapound prendono possesso con la violenza della piazza di Casal Bruciato e Tor Sapienza impedendo a una famiglia rom di entrare in casa, allora quello è fascismo”. l fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro ha presentato oggi al Salone del libro di Torino il suo ultimo libro “Il Gesto di Almirante e Berlinguer” edito da Paper First. Intervistato da Ettore Boffano, Padellaro ha ...

Salone del Libro - l’antifascismo per il consigliere Rai non ha senso. Il M5s ‘antifà’ cosa ne pensa? : Il fascismo non tornerà. Resterà il trastullo di qualche smandrappato che fa il saluto romano tra qualche torcia, a Predappio o alla rotatoria di piazzale Loreto. Il fascismo non tornerà. Lo dice il più grande storico vivente del fascismo, Emilio Gentile, in un Libro (Chi è fascista, Utet) che si spera non finisca strumentalizzato nella lotta nel fango del Salone del Libro che ha trasformato le fondamenta della democrazia e della Repubblica – il ...

"Cerco disperatamente un missionario impegnato in Africa per organizzare un dibattito (anche polemico) sul business della accoglienza", spiega ad Affaritaliani.it Francesca Totolo

Al Salone del Libro “Odino c’è” : "Mussolini in idrovolante e "I proverbi di Hitler" sono gli altri titoli di successo presentati dalle numerose case editrici di estrema destra Da Hitler a Salvini: ecco i protagonisti dei libri neri che piacciono a Casapound "

Il cortile del Libro. Altaforte va in scena fuori dal Salone - presidiato dagli antifascisti : Fascismo e antifascismo, sovranisti e antisovranisti. Al Salone del Libro di Torino non si va oltre questo scontro da cortile. fuori dal Salone ci sono gli esclusi, Altaforte e Chiara Giannini, autrice del libro intervista su Matteo Salvini, che arriva a dire di subire “una restrizione della libertà come gli scampati ai campi di concentramento”. Dentro il Salone una sorta di presidio antifascista, con Roberto ...

Salone del libro - Chiara Giannini zittita da un gruppo di contestatori : cantano Bella ciao : Contro la giornalista Chiara Giannini si è scatenato il caos al Salone del libro di Torino, da dove era già stato escluso l'editore Altaforte che ha pubblicato il suo libro-intervista "Io sono Matteo Salvini". La Giannini ha sfidato la messa al bando del suo volume, presentandosi tra gli stand dell'

Altaforte - autrice del libro su Salvini al Salone : libraio Feltrinelli intona “Bella ciao” : Chiara Giannini, l'autrice del libro su Salvini e pubblicato da Altaforte, l'editore vicino a CasaPound, si è recata al Salone del libro di Torino con una copia del suo libro per denunciare la censura di cui sarebbe stata vittima. Dallo stand della Feltrinelli si è alzato il coro "Bella Ciao": "Una provocazione".Continua a leggere

Salone del libro - l’autrice dell’intervista a Salvini va allo stand Feltrinelli per protesta : visitatori cantano “Bella ciao” : A Torino, Chiara Giannini, l’autrice del libro intervista a Matteo Salvini, si è presentata al Salone del libro di Torino come segno di protesta nei confronti dell’estromissione della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound. allo stand della Feltrinelli, la giornalista ha esibito il proprio volume ricevendo come risposta un coro “Bella ciao”intonato da alcuni visitatori. In mattinata Giannini aveva presentato il libro in un hotel del ...

Jovanotti superstar al Salone del libro di Torino con “Il gioco del mondo” : Al via nella Sala Oro del Salone Internazionale del libro, al Lingotto di Torino, l'incontro tra Jovanotti e lo scrittore Giordano Meacci. Non a caso il tema di quest'anno del Salone è "Il gioco del mondo", dal capolavoro di Julio Cortàzar, che è anche il titolo di un brano di Jova contenuto nell'album "Safari".Continua a leggere