Roma-Juve 2-0 | le pagelle di CalcioWeb | decide Florenzi FOTO ...

Roma-Juventus 2-0 Diretta Dzeko chiude la gara : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Roma-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-0) : Roma-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-0) diretta Roma-Juventus: secondo tempo 92′ GOOOOOOOOOOOOL! IL RADDOPPIO DELLA ROMA, DZEKO! CONTROPIEDE PERFETTO GESTITO DA UNDER, CHE UNA VOLTA ENTRATO IN AREA SERVE IL BOSNIACO SOLO AL CENTRO, CHE A TU PER TU COL PORTIERE INFILA IN RETE! 91′ Giallo per Kolarov: intervento in ritardo su Cuadrado che gli costa il cartellino. 90′ ...

Colpaccio Roma : Juventus sconfitta e corsa Champions apertissima : Champions League ancora possibile per la Roma, il futuro dipenderà anche dalla stessa Juventus che affronterà l’Atalanta nel prossimo turno La Roma resta in corsa per la Champions League. Lo ha fatto vincendo per 2-0 una gara difficilissima, nella quale ha spesso sofferto nel primo tempo contro la Juventus, ma gli uomini di Ranieri sono stati abili ad assorbire i colpi ed a ripartire sino a far male alla retroguardia bianconera a dir ...

Roma-Juventus 1-0 Diretta Vantaggio di Florenzi : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Roma Juventus gol Florenzi : giallorossi in vantaggio -VIDEO- : GOL Florenzi – Tre domeniche intense visto che la lotta per la zona Champions con 4 squadre per due posti è più elettrizzante che mai. Questa sera la Roma proverà a strappare qualche punto importante ai bianconeri, visto che è ancora in corsa per un posto in Champions League. Bianconeri invece che non hanno nulla […] More

Roma-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-0) : Roma-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-0) diretta Roma-Juventus: secondo tempo 83′ Ancora la Roma: Dzeko servito sulla sinistra da Zaniolo mette al centro un tiro cross, con Under troppo indietro per ricevere il pallone. 79′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL! IL VANTAGGIO DELLA ROMA, FLORENZI! DZEKO DAL LIMITE DELL’AREA SERVE CON UN FILTRANTE FLORENZI, CHE DALLA DESTRA SI ACCENTRA E CON UNO ...

Roma-Juventus 0-0 - diretta live : gol annullato a Cristiano Ronaldo! : Roma-Juventus live – Si gioca Roma-Juventus, posticipo delle 20,30 della 36^ giornata: giallorossi coinvolti nella lotta Champions, bianconeri già campioni d’Italia. Roma che arriva dal pareggio di Genova contro i rossoblù di Prandelli, Juventus reduce dal pari nel Derby della Mole contro il Torino. 70′ – Esce Pjanic, entra Bentancur: fischiatissimo il bosniaco dai suoi ex tifosi. 66′ – Sulla ripartenza, ...

Roma-Juventus 0-0 Diretta Annullato un gol a Cristiano Ronaldo : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Pagelle Primo tempo Roma Juventus : top e flop dei primi 45 minuti : Pagelle Primo tempo Roma Juventus – Ancora 0-0 a fine Primo tempo. Con Cuadrado e Dybala che si prendono le sberle pazzesche del portiere giallorosso. E con un po’ di momenti da incorniciare e da snocciolare: che se gli esterni funzionano – De Sciglio e (di più) Spinazzola tanta roba -, in mediana Emre Can fatica […] More

Roma-Juventus 0-0 - diretta live : ancora Mirante su Dybala! : Roma-Juventus live – Si gioca Roma-Juventus, posticipo delle 20,30 della 36^ giornata: giallorossi coinvolti nella lotta Champions, bianconeri già campioni d’Italia. Roma che arriva dal pareggio di Genova contro i rossoblù di Prandelli, Juventus reduce dal pari nel Derby della Mole contro il Torino. 29′ – ancora una combinazione Ronaldo-Dybala, altro tiro dell’argentino ed ennesima parata miracolosa di ...

Roma-Juventus 0-0 Diretta Doppio palo di Dybala : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Roma-Juventus 0-0 - diretta live : traversa di Pellegrini! : Roma-Juventus live – Si gioca Roma-Juventus, posticipo delle 20,30 della 36^ giornata: giallorossi coinvolti nella lotta Champions, bianconeri già campioni d’Italia. Roma che arriva dal pareggio di Genova contro i rossoblù di Prandelli, Juventus reduce dal pari nel Derby della Mole contro il Torino. 16′ – Pellegrini colpisce la traversa, Roma vicina al vantaggio: cross sbagliato dal centrocampista giallorosso che ...

Roma-Juventus 0-0 - diretta live : Cuadrado vicinissimo al gol! : Roma-Juventus live – Si gioca Roma-Juventus, posticipo delle 20,30 della 36^ giornata: giallorossi coinvolti nella lotta Champions, bianconeri già campioni d’Italia. Roma che arriva dal pareggio di Genova contro i rossoblù di Prandelli, Juventus reduce dal pari nel Derby della Mole contro il Torino. 7′ – Cuadrado vicinissimo al gol: il colombiano calcia a botta sicura, ma trova Mirante sulla sua strada. 1′ ...

Roma-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-0) : Roma-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-0) diretta Roma-Juventus: primo tempo 7′ Che occasione per la Juventus! Contropiede perfetto dei bianconeri condotto da Dybala, che con un filtrante al limite dell’area serve la corsa di Cuadrado sulla destra. Il colombiano calcia addosso a Mirante, che è bravo a mettere il pallone in angolo. 6′ Ottima percussione palla al piede di Zaniolo ...