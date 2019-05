Risparmio tradito | ecco le regole per incassare i rimborsi

Risparmio tradito - oggi il via libera : rimborsi fino al 30% agli azionisti e al 95% agli obbligazionisti : oggi al consiglio dei ministri i testi dei correttivi che permettono l’avvio dei rimborsi. Obbligo di «indipendenza» per i membri della commissione tecnica chiamata a vagliare le istanze, e affidamento alla Consap di compiti e risorse per i servizi di supporto. Indennizzi parametrati al costo di acquisto di azioni e obbligazioni: tetto al 30 e al 95%, nel limite di 100mila euro...

Risparmio tradito - risarcimento immediato solo con Isee sotto ai 35mila euro : Sul tavolo del consiglio dei ministri convocato per le 16 ci saranno le norme già inviate dal ministero dell'Economia per far partire i rimborsi senza andare a sbattere contro l'Unione europea. Norme ...