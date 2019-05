Incidenti in Montagna | ferito nella forra dell’Avello | Soccorso Alpino in azione

Incidenti in Montagna - Gran Sasso : scialpinista muore colpito da malore : Uno scialpinista è morto questa mattina sul Gran Sasso, dopo essere stato colpito da un malore, mentre era impegnato in un’escursione. Il 48enne è stato ritrovato a terra da due scialpinisti di passaggio. L’equipaggio del 118 giunto sul posto ha provveduto ad accertare il decesso e a chiedere l’autorizzazione per la rimozione del corpo. L'articolo Incidenti in Montagna, Gran Sasso: scialpinista muore colpito da malore sembra ...

Incidenti in Montagna : scalatore bloccato nel Bergamasco - intervento dell'elisoccorso : intervento dell'elisoccorso questa mattina sul monte Alben, nel territorio di Oltre il Colle (Bergamo), per raggiungere un rocciatore rimasto bloccato su una ferrata dopo il cedimento dell'ancoraggio. L'uomo è rimasto bloccato su un terrazzino di roccia a strapiombo senza riuscire a procedere o tornare indietro. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco di Clusone, i carabinieri di Serina e il soccorso alpino.

Incidenti in Montagna : valanga sull'Ortles - travolti 2 scialpinisti : Una valanga ha travolto questa mattina due scialpinisti, un tedesco ed un austriaco, che stavano salendo la parete Nord dell'Ortles: entrambi sarebbero riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve. Uno dei due è rimasto illeso, mentre l'altro è stato trasportato dall'elisoccorso Pelikan 1 all'ospedale di Bolzano.

Incidenti in montagna : 3 interventi del soccorso alpino nel fine settimana in Lazio : Nel fine settimana gli operatori del Corpo Nazionale soccorso alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio sono intervenuti per 3 escursionisti infortunatosi in montagna. Nella giornata di ieri, durante la manifestazione sul Monte Semprevisa (Roma) in ricordo dell'alpinista Daniele Nardi scomparso di recente sul Nanga Parbat insieme al suo compagno inglese di cordata, per 2 degli oltre duemila partecipanti e' stata necessaria

Montagna - Soccorso Alpino : la caduta e la scivolata causano il 47.3% di Incidenti : 9.554 missioni di Soccorso nel 2018. Mai così tante, nella storia del Soccorso Alpino e Speleologico italiano. Aumentano gli incidenti in Montagna, in grotta, dove l'ambiente è impervio". E' quanto emerge dai dati diffusi dal Soccorso Alpino nazionale che rende noto anche che "non si notano variazione significative nelle cause degli incidenti che riguardano l'ambito del Soccorso Alpino e Speleologico: la caduta/scivolata

Incidenti in Montagna : scialpinista disperso a Cervinia : Uno scialpinista risulta disperso da ieri a Cervinia: è stata condotta nella notte una ricerca via terra, nella zona alta del comprensorio sciistico, tra quota 2.500 e 3.600 metri, da una squadra composta da guide del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza: non sono state trovate tracce del 63enne. Questa mattina un primo sorvolo in elicottero ha avuto esito negativo.

Incidenti in Montagna : ancora senza esito le ricerche dei 2 dispersi in Val Grande : senza esito le ricerche dei 2 escursionisti della provincia di Varese dispersi da sabato nel parco nazionale della Val Grande, tra Ossola e Verbano. Il soccorso alpino sta cercando il 30enne e il 35enne da domenica mattina: le ricerche si sono addentrate in Val Grande dalla zona di Cicogna, entroterra del Lago Maggiore. Coinvolte anche guardie forestali, militari della Finanza, vigili del fuoco e polizia provinciale.

Incidenti in Montagna : scalatore precipita per 8 metri - ferito : Un uomo è precipitato in Val Rosandra durante una manovra di calata dalla parete. Lo scalatore 42enne si trovava nel settore dei Falchi e si stava calando da una delle vie attrezzate quando è precipitato per circa 8 metri impattando prima sulle rocce e poi ai piedi della parete. L'uomo ha riportato diversi traumi alla testa, al bacino e alla schiena ma è rimasto sempre cosciente. I tecnici del Soccorso Alpino di Trieste sono giunti sul

Incidenti in Montagna : precipita dal Monte Muret - morto escursionista : I tecnici del Soccorso Alpino PieMontese hanno recuperato poco fa il corpo senza vita di un escursionista sotto la punta del Monte Muret, spartiacque tra Val di Susa e Valle di Viù in provincia di Torino, nei pressi del Rocciamelone. L'uomo è precipitato in un canalone per circa 200 metri. La persona che si trovava con il 50enne ha immediatamente lanciato l'allarme ma l'intervento si è dimostrato subito complicato a causa del

Incidenti in Montagna : morto escursionista nel Bergamasco : Incidente nel Bergamasco questa mattina: l'allarme è stato lanciato per due persone cadute nei pressi del rifugio Curò, sul monte Gleno, nel territorio di Valbondione. Sul posto l'elisoccorso del 118 di Bergamo e il Soccorso Alpino. Uno dei due feriti è deceduto, un secondo escursionista è rimasto ferito.

Incidenti in Montagna - Svizzera : 79enne muore durante escursione : Incidente in Svizzera: una 79enne è morta durante un'escursione con gli sci in alta Montagna nell'Oberland bernese. La donna sarebbe salita fino al Niderhorn (o Niderhore), cresta di 2078 metri nel comune di Zweisimmen (cantone di Berna) e sarebbe poi caduta in un dirupo, procurandosi ferite mortali. E' stato grazie alle operazioni di ricerca con un elicottero dei soccorritori della Rega che si è potuto localizzare il corpo,