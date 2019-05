Gli applausi di Milano agli 80mila Alpini in sfilata

Gli SpettAttori al Vittoria : il metateatro è da applausi : Si ride di gusto fino a domenica 12 maggio al Teatro Vittoria a Testaccio, con la commedia SpettAttori di Mychael Frayn , uno tra gli esempi più incisivi e ironici di teatro nel teatro, scritto da ...

Siri - il deputato di Forza Italia si scatena : “Paese in mano alla magistratura. SveGlia - sveGlia”. Applausi dai colleghi : Il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ha preso la parola alla Camera dopo la notizia della revoca dell’incarico, deciso dal governo, al sottosegretario Armando Siri: “Il Paese è nelle mani della magistratura. Le Procure decidono la composizioni del governo, questo è un attacco alle istituzioni. Ce ne rendiamo conto? Sveglia, Sveglia!”. L’attacco del deputato forzista, accompagnato dagli Applausi dei ...

Cellulite - pancetta e smaGliature : applausi per le nuove modelle di H&M : Sui social si rincorrono i complimenti all'azienda di abbigliamento che non ha scelto le solite modelle per sponsorizzare la...

25 aprile - miGliaia in corteo a Milano : sfilano anche Sala e Zingaretti. Raggi a Roma con l’Anpi accolta da applausi e fischi : migliaia di persone a Milano per il tradizionale corteo del 25 aprile. La folla, nonostante la pioggia, si è radunata a corso Venezia e percorrerà le vie del centro per arrivare in piazza Duomo. Qui sono previsti gli interventi conclusivi. Partecipano, fra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. In corteo anche il segretario Pd Nicola Zingaretti: “Le risposte più belle alle ...

Tour of the Alps – A Cles trionfa Geoghegan Hart - ma Gli applausi al termine della quarta tappa sono tutti per Nibali : Geoghegan Hart si aggiudica la quarta tappa del Tour of The Alps, ma gli applausi sono tutti per Vincenzo Nibali E’ terminata la quarta tappe del Tour of The Alps: i ciclisti hanno affrontato 134 km da Baselga di Pinè a Cles, con due Gran Premi della montagna di prima e seconda categoria. Grande protagonista oggi in gara è stato un eccezionale Vincenzo Nibali, che dopo aver raggiunto i fuggitivi è andato all’attacco. Alla fine, ...

Rivincita City sul Tottenham - Foden stende Gli Spurs : il gesto di Bernando Silva per il compagno è da applausi [VIDEO] : Subito dopo la vittoria ottenuta dal City con il Tottenham, Bernardo Silva ha voluto cedere il premio di MVP a Foden, autore del gol decisivo Prima il ritorno dei quarti di Champions League, poi la sfida in Premier League. Manchester City e Tottenham si sono ritrovate una di fronte all’altra, regalando l’ennesima sfida ricca di emozioni. Se il successo ottenuto mercoledì non era bastato agli uomini di Guardiola per passare il ...

Alvis eliminato/ Amici 2019 - battuto da Mameli : va via tra Gli applausi del pubblico : Alvis, il cantante della squadra Bianca di Amici 18 è a rischio eliminazione? Nuove prove e sfide nella quarta puntata del serale

Dal COTA al... Gotha della Motogp - Alex Rins nuovo signore delle Americhe : Valentino Rossi secondo tra Gli applausi : Prima vittoria per Alex Rins sulla Suzuki: lo spagnolo si prende lo scettro di Austin dopo una bella bagarre con Valentino Rossi in Texas ' Capitan America ' è uscito sconfitto oggi dal Gp di Austin , ...

Bologna - Mihajlovic : 'Salvo solo il risultato. Gli applausi di Firenze? Ecco perché...' : Sinisa Mihajlovic , allenatore del Bologna , parla ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 con la Fiorentina: 'Salvo solo il risultato. Oggi abbiamo fatto meno bene, sbagliando troppi passaggi e con troppi lanci lunghi. Abbiamo creduto poco nella vittoria e non mi è ...

Piazzapulita : «I rom non sono uguali a noi». Applausi in studio - FormiGli si dissocia – Video : Corrado Formigli I rom? “uguali a noi non è il termine più giusto“. E giù Applausi. Lo studio di Piazzapulita ha reagito in maniera inaspettata, con brutale spontaneità. Le dure parole di Simone Vandalo, uno dei giovani protagonisti delle proteste antizigane di Casal Bruciato, hanno riscosso un apprezzamento che il conduttore Corrado Formigli non ha gradito e dalle quali, anzi, si è dissociato. “Non si può applaudire qualcuno ...

Woods comincia tra Gli applausi : Avvio tra gli applausi per Tiger Woods ad Augusta. E' iniziata in Georgia, Stati Uniti, la gara del campione californiano che, nell'ottantatreesima edizione del Masters Tournament, insegue la quinta ...

Nba - Nowitzki : ultima notte tra Gli applausi di San Antonio : Va in bacheca la carriera di quello che forse passerà alla storia come il più grande giocatore europeo di sempre. Dirk Nowitzki dice addio al basket giocato sul parquet di San Antonio, dopo una serata ...