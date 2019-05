Formula 1 – Semafori spenti al Montmelò | il VIDEO della partenza del Gp di Spagna

Formula 1 : le luci dei semafori non si vedono - la FIA apre un'indagine : La prima gara del Mondiale di Formula 1 ha generato qualche problema alla partenza. Alcuni dei piloti in fondo allo schieramento non sono infatti riusciti a vedere bene le luci dei semafori spegnersi, avendo quindi un leggero ritardo durante la partenza. Le lamentele sono arrivate in particolare dai piloti in fondo alla griglia di partenza, come Pierre Gasly, giovane pilota francese che da quest'anno gareggia a bordo della Red Bull, il quale ...