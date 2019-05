Contro la deriva nazionalista | cinque punti per l' Europa

huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) Tra una dozzina di giorni, voteremo per il Parlamento europeo. Da mesi, si sottolinea che “sono le prime elezioni in cui la posta in gioco è l’Unione europea”. Ma è davvero deprimente l’assenza di una pur minimale discussione di merito, tra dimissioni di Siri, crociate reazionarie di Salvini e presidi anti-fascisti. Le posizioni in campo sono state polarizzate, dai media mainstream e dai protagonisti, in una contrapposizione artificiosa e strumentale: “sovranisti”“europeisti”. Sono categorie e definizioni inventate, forzate (il contraddittorio e camaleontico M5S dove va?), alla fine utili a conservare lo status quo: un assetto istituzionale e regolativo mercantilista, quindi orientato alla svalutazione del lavoro e alla salvaguardia degli interessi economici più forti, in particolare, la finanza e le grandi ...

ilfoglio_it : Penalisti in sciopero contro la giustizia in salsa gialloverde. Tre giorni di protesta per denunciare la “deriva po… - corteresa : ' le politiche contro le migrazioni sono il cavallo di troia di un disegno autoritario che tende ad intimorire, con… - Prc_ER : L'unica deriva contro #razzismo e #fascismo non è il #PD del famigerato decreto #Minniti ma #LaSinistra unica lista… -