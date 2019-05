Le ultime tre puntate non andranno in onda! La Rai taglia Fabio Fazio

La decisione arriva a una settimana esatta dalle dichiarazioni del presidente della Rai Marcello Foa che ha parlato di Che tempo che fa come un format che "ha perso la sua carica innovativa", di Fabrizio Salini che, invece ha elogiato il conduttore: "Considero Fazio uno dei talenti televisivi in forza alla Rai e nel panorama televisivo italiano" e di Carlo Freccero sul piede in pole position: "Mi piacerebbe molto riprendermelo".

(Di domenica 12 maggio 2019) L'annuncio è stato improvviso, quasi freddo. Letredi Che fuori tempo che fa che sarebbero dovute andare in onda il 20, 27 maggio e 3 giugno nonin onda. A comunicarlo è proprioin apertura di Che tempo che fa questa sera su Rai 1.Si potrebbe intuire che la scelta non sia stata gradita dal conduttore, la detrazione di treoriginariamente previste non è certamente segnale di un brillante finale di stagione e così..."Un avviso al nostro pubblico: domani sarà l'ultima puntata del lunedì sera, ci è stato comunicato che letre nonin onda."