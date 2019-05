Ascolti Tv | dopo 5 settimane | «Amici 18» sorpassa di poco «Ballando»

L’Aquila – Grandi Speranze non va più in onda su Rai1 - dopo le polemiche e i bassi Ascolti trasloca su Rai3 : La serie tv L'Aquila - Grandi Speranze non va più in onda su Rai1, ma dal 10 maggio trasloca su Rai3: sarà la terza rete Rai a mandare in onda le restanti puntate, tre, della fiction diretta da Marco Risi sul post-terremoto nel capoluogo abruzzese. Sin dal suo esordio, questa produzione Rai nata nello spirito del servizio pubblico per ricordare i 10 anni dal sisma onorando la memoria delle sue vittime e la forza dei sopravvissuti, non ha ...

Ascolti Ciao Darwin e La Corrida : Bonolis vince anche dopo lo stop : Paolo Bonolis torna con Ciao Darwin 8 e vince contro La Corrida di Carlo Conti dopo 14 giorni di stop per via del megaponte, Paolo Bonolis torna e vince la gara degli Ascolti contro Carlo Conti. Per Ciao Darwin 8 i telespettatori sono 3.981.000 pari al 20.6% di share, che bastano per superare La Corrida. Il programma di Bonolis, ancora vincitore, soffre la pausa forzata e scende per la prima volta in questa edizione sotto i 4 milioni, ...

Ascolti TV | Social Auditel 1 maggio 2019 : Dopo la semifinale di Champions - c’è la D’Urso : Social Auditel 1 maggio 2019: La Champions League di Rai e Sky fa il record di 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso non molla il Trend Topic Andata della seconda semifinale di Champions League. Barcellona-Liverpool (r.f 3-0) raggiunge il record dei record con la bellezza di 2 milioni di Tweet e innumerevoli ...

Ascolti TV | Social Auditel 1 maggio 2019 : Dopo la semifinale di Champions - c’è la D’Urso : Social Auditel 1 maggio 2019: La Champions League di Rai e Sky fa il record di 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso non molla il Trend Topic Andata della seconda semifinale di Champions League. Barcellona-Liverpool (r.f 3-0) raggiunge il record dei record con la bellezza di 2 milioni di Tweet e innumerevoli ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 aprile 2019 : Dopo la Champions - Di Martedì comanda il Trend Topic : Social Auditel 16 aprile 2019: Il programma di Giovanni Floris incassa più di 7.000 Tweet, male Le Iene, l'Aquila Grandi Speranze inferiore a 1.000 Tweet La Champions League non ha rivali, questo si sa. Ma a prendere il comando dei programmi tv in diretta (no pay tv) è a sorpresa La7 con “Di ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 aprile 2019 : Dopo la Champions - Di Martedì comanda il Trend Topic : Social Auditel 16 aprile 2019: Il programma di Giovanni Floris incassa più di 7.000 Tweet, male Le Iene, l'Aquila Grandi Speranze inferiore a 1.000 Tweet La Champions League non ha rivali, questo si sa. Ma a prendere il comando dei programmi tv in diretta (no pay tv) è a sorpresa La7 con “Di ...

Il nome della rosa sbarca su Netflix : seconda occasione dopo gli Ascolti calanti sulla Rai : C’era molta attesa per la serie Rai (coprodotta anche dalla tedesca TeleMünchen) basata su Il nome della rosa di Umberto Eco: i dati di ascolto però non sono stati elettrizzanti e adesso ecco che Netflix l’ha rilevata, la produzione con Rupert Everett, Greta Scarano e John Turturro avrà una seconda occasione di far breccia nei cuori dei telespettatori. Da venerdì 12 aprile, insomma, la grande N ha un titolo in più nel suo catalogo: ...

Ascolti TV | Social Auditel 10 aprile 2019 : La Champions premia Rai e Sky - Chi l’ha Visto vince la sfida social con Non è la D’Urso che va in testa dopo la mezzanotte : social Auditel 10 aprile 2019: La Champions League fa piazza pulita, sorpresa Chi l'ha Visto La Champions domina la serata social Auditel del 10 aprile 2019. premiati Rai e Sky per la messa in onda dei quarti di finale “Ajax-Juventus 1-1” (Rai Uno, Sky) e Manchester United-Barcellona 0-1 (Sky). ...

Ascolti tv USA giovedì 5 aprile - male The Big Bang Theory e Young Sheldon dopo un mese di pausa : Ascolti tv USA giovedì 5 aprile Ascolti tv USA giovedì 5 aprile – Un mese di pausa fa male a tutti, soprattutto in tempi in cui lo streaming domina la modalità di visione negli Stati Uniti, così le comedy CBS tornano in calo deciso. In particolare The Big Bang Theory tocca addirittura il record negativo di serie con 11,9 milioni e 1.9 di rating perdendo 2 decimi rispetto all’ultimo inedito, a seguire Young Sheldon perde 3 decimi tra ...