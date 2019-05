optimaitalia

(Di sabato 11 maggio 2019) Non si danno per vinti gli sviluppatori di, più che mai intenzionati a portare laall'interno dell'app di messaggistica istantanea, allo scopo di far riposare gli occhi e di dare tregua alla batteria dei nostri smartphone. La funzione non è ancora disponibile, ma i developers stanno lavorando sodo per integrarla al più breve possibile. Nella versione beta 2.19.85, che potrete scaricare da qui su APKMirror (come semplice APK) o direttamente dal Play Store, la statur bar si mostra colorata di nero, come dovrà essere per la restante parte delle schermate una volta terminati i lavori (per cui si sta impiegando più tempo di quanto avremmo immaginato, ma che alla fine dovrebbero dare i risultati sperati).Se avete provveduto ad installare la beta di Android Q, potreste anche decidere di attivare lanativa, in modo tale che tutte le applicazioni ...

OptiMagazine : Un altro assaggio della modalità scura di #WhatsApp: foto - arthukkk : Un altro assaggio - Giuseppone25 : RT @MLunanera: Questo e solo un assaggio se volete vedere altro di me, fate ciò che ho chiesto, fatemi arrivare a 5000 follower https://t.c… -