Russia | Putin gioca a hockey e segna una valanga di gol Ma la sorpresa è alla fine | la

Putin firma legge per internet sovranista - così la Russia avrà la sua RuNet : Il presidente ha firmato la contestata legge sul "patriottismo digitale" che consegna nelle mani dell'Agenzia federale Roskomandzor un "interruttore" in grado di isolare l'infrastruttura del Paese dal resto del mondo

Russia - Putin firma legge per creare "internet sovranista" - : Il presidente russo ha approvato un provvedimento che prevede la creazione di una rete alternativa per prevenire cyberattacchi. I critici però sostengono che si tratti di un sistema per aumentare il ...

Assistente di Putin : la Russia ambisce ad una grande Eurasia - : La Russia ambisce alla creazione di una grande Eurasia, che comprende l'Unione Europea, l'Unione Eurasiatica e varie iniziative cinesi, che rappresenti un vantaggio per tutte le parti. Lo ha ...

Putin e Kim Jong-un : storico primo incontro in Russia : ... con l'intenzione di concludere accordi commerciali per sviluppare l'economia della Corea del Nord; da parte sua, Putin sarebbe interessato ad assumere un ruolo chiave nei negoziati internazionali ...

Putin e la stretta di mano a Kim : «Felice di vederti in Russia» : «Prima di tutto, sono felice di vederti qui in Russia». Con queste parole, il presidente russo, Vladimir Putin, ha accolto il leader nordcoreano, Kim Jong-un, a Vladivostok per il primo summit tra i due

Stamani05.19ntro Kim-Putin in Russia : Putin e Kim si incontrano stamattina a Vladivostok,sull'isola russa di Russky. In una inconsueta intervita a un network straniero, il leader nordcoreano ha detto di puntare a "un dialogo molto utile e positivo" con il presidente russo "per sistemare congiuntamente la situazione nella Regione in modo stabile".

Kim in Russia per incontrare Putin : hostess gli spolverano il treno e guardie del corpo corrono intorno alla sua auto : Kim Jong-un è arrivato in Russia per l'atteso incontro con Putin. Il leader nordcoreano è approdato nel Paese con il treno. Pochi istanti prima che il convoglio si fermasse nella stazione di Vladivostok alcuni hostess, muniti di guanti bianchi gli sono corsi incontro. Il motivo? Dovevano togliere la polvere da qualsiasi superficie potesse toccare. Lo speciale convoglio è anche dovuto tornare leggermente indietro, in modo che ...

Kim Jong-un in Russia - Putin tenta la mossa del cavallo per beffare Trump : Mentre la velleitaria Unione Europea procede in ordine sparso e litigioso verso le incognite post-elettorali e le sfide sovraniste cui non è estranea l’ingerenza russa, Mosca porta avanti imperterrita la sua ambiziosa manovra a tenaglia: accerchiare l’Ue, indebolirla, disgregarla e contemporaneamente rafforzare il “progetto Eurasia”, ossia il grande disegno Putiniano di uno spazio che vada dall’Atlantico all’Oceano Pacifico, una ...

Coree - Kim arrivato in Russia. Domani il vertice con Putin : Tra le opere finora bloccate da instabilità politica e sanzioni rientra il gasdotto che la Russia vorrebbe costruire per rifornire direttamente Seul.

Kim Jong-un è arrivato in Russia - dove incontrerà Putin : È arrivato in treno alla stazione di Khasan, incontrerà il presidente russo giovedì e ripartirà il giorno successivo