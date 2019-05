?Roma | allarme sul Campidoglio | a rischio crisi di liquidità

Meteo - vento e grandine nel weekend. Allarme nubifragi in Emilia Romagna e Veneto : ROMA . L'assalto alla primavera non è ancora finito. grandine e vento per tutto il weekend con calo delle temperature. E persino neve sulle Alpi. E gli strascichi della nuova perturbazione si faranno ...

Computer e cellulari danneggiano la pelle come lo smog è allarme inquinamento elettRomagnetico : Non è solo lo smog che avvelena l’aria, a danneggiare la nostra pelle. Anche l’inquinamento elettromagnetico emesso dagli schermi di Computer e cellulari può avere effetti negativi sull’epidermide e alterare le fibre di collagene. Se all’esterno ogni anno vengono liberati nell’aria oltre 36 miliardi di tonnellate di Co2 e il 92% della popolazione mondiale respira un’aria di pessima qualità, satura di gas, ...

Incendio a Roma - brucia discarica abusiva : fumo nero e allarme per l’odore acre : I residenti parlano di disastro annunciato. A febbraio l’area era stata sgomberata e le famiglie che vivevano allontanate...

Roma - è allarme rosso : «Può fallire in tre anni se non cambia il decreto» : Roma «Dal 2021 il bilancio di Roma inizierà a scricchiolare, poi ci sarà il crollo», dice a Il Messaggero Gianni Lemmetti, braccio destro della sindaca Virginia Raggi,...

Roma - rogo in una discarica nella zona Est : fumo nero e allarme per l'odore acre : L'incendio, di vaste dimensioni, è divampato in serata sulla via Collatina Vecchia, all'altezza della stazione ferroviaria Palmiro Togliatti.

Salva Roma - in Italia sono 66 i Comuni in dissesto. Calabria e Sicilia in testa - in Veneto un solo caso (ma era falso allarme) : Non solo Roma, dove il problema sono i 12 miliardi di debito pregresso che ora il Movimento 5 Stelle intende affrancare dalla gestione commissariale affidando la gestione al Tesoro. “O tutti o nessuno: in democrazia funziona così. Non ci sono Comuni di serie A e Comuni di serie B. Se in tanti hanno dei problemi, aiutiamo tutti quelli che hanno dei problemi”, ha commentato il vicepremier leghista Matteo Salvini in vista del consiglio ...

Spento incendio a Cellio con Breia : due focolai - è di nuovo allarme piRomane - LE FOTO : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Spento incendio a Cellio con ...

Stadio Roma - Consigliera Grancio lancia l’allarme : “Il nuovo impianto non sarà della società capitolina” : Cristina Grancio, Consigliera DemA al Comune di Roma, ex M5S, è intervenuta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, sulla delibera per annullare la dichiarazione di pubblico interesse sullo Stadio della Roma Tor di Valle, promossa da lei e da Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma. E’ cominciato l’iter in Campidoglio, saranno cinque le commissione capitoline che ...

"Nel centro di Roma aumentano i topi : le tane vanno tappate". L'allarme del Comune : "Le tane dei topi in centro vanno tappate". L'invito arriva dal Comune di Roma, per sanare un'emergenza che non accenna ad arginarsi. L'allarme riguarda principalmente il I Municipio, il centro della Capitale, dove aumentano di giorno in giorno le segnalazioni sulla presenza di roditori. Per intervenire, dice il Comune, è necessario "occludere i fori e i dissesti presenti sui marciapiedi e lungo il ciglio stradale e provvedere a ...

Sea Watch - nuovo allarme : "Venti migranti al largo della Libia - Roma non risponde". E manda il suo velivolo : Venti migranti al largo della Libia, su una barca di legno senza motore. E Sea Watch fa partire il velivolo Moonbird per stabilire un contatto visivo con loro. "I passeggeri hanno riferito ad Alarm Phone che alcuni di loro verrebbero uccisi se riportati in Libia", conferma su Twitter il profilo dell

On Air : Stadio della Roma al voto. Lazio - allarme diffidati : ... come sicurezza e dogane, e 'quelle infrastrutture di interesse generale, utili indipendentemente dai Giochi', ha spiegato il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti , che ha consegnato il ...

Attenta Roma - Monchi ti scippa un top player : allarme rosso per il club giallorosso : L’ormai ex direttore sportivo della Roma, passato nel frattempo al Siviglia, avrebbe raggiunto un accordo con i giallorossi per il trasferimento in Spagna di Under Lasciata la Roma, Monchi prova adesso a portare alcuni suoi pupilli al Siviglia, suo nuovo club dopo l’addio ai giallorossi. Il dirigente spagnolo ha messo gli occhi su Cengiz Under, che proprio due anni fa lo stesso Monchi aveva voluto a tutti i costi a ...

Caso Roma - allarme 5S : ... ministro dei Rapporti col Parlamento e uomo di fiducia dei vertici M5S per le questioni del Campidoglio nel corso della passata legislatura: 'Non abbiamo motivo per togliere la fiducia politica a ...

