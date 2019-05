Pallanuoto | A1 2019 | risultati e classifica della 25ma giornata AN Brescia sempre al

Pallanuoto femminile - Final Six Serie A1 2019 : Catania prova a spodestare Padova - Roma tenta il colpaccio : Tra domani e domenica a Catania si assegna lo scudetto della Pallanuoto femminile: l’Orizzonte Catania e la SIS Roma, rispettivamente prima e seconda alla fine della stagione regolare, entreranno in scena direttamente sabato, mentre domani assisteremo ai quarti di Finale Rapallo-Milano e Padova-Florentia. Per il secondo anno consecutivo il Catania conquista la testa di Serie numero uno per la Final Six, ma questa volta si giocherà il ...

Pallanuoto femminile - Final Six A1 2019 : il tabellone e gli accoppiamenti verso la finale. Padova cerca il quinto titolo consecutivo : Catania ospiterà nel fine settimana la Final Six scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile: l’Orizzonte ha chiuso la stagione regolare in testa alla classifica e affronterà in casa e con i favori del pronostico il tabellone ad eliminazione diretta che porterà al tricolore. Le etnee sono già in semiFinale, così come, dall’altra parte del tabellone la SIS Roma, seconda classificata. Ad aprire le danze, venerdì 10, saranno i ...

Pallanuoto femminile - Final Six A1 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione regolare della Serie A1 della Pallanuoto femminile ha stabilito il quadro delle qualificate ai play-off scudetto: quale sede della Final Six è stata scelta Catania, dunque l’Orizzonte, capoclassifica al termine della regular season, giocherà in casa per il tricolore. Non ci saranno i play-out, in quanto sono retrocesse direttamente F&D H2O e Torre del Grifo. Salve infine Verona e Bogliasco. Venerdì 10 si giocheranno i ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : pasticcio della CAF - slitta il verdetto su Pro Recco-Posillipo : Quella di oggi, lunedì 6 maggio, non sarà, al contrario di quanto ci si attendeva, una data molto importante per la Serie A1 di Pallanuoto: era attesa proprio per la data odierna infatti la sentenza della CAF su Pro Recco-Posillipo, gara della seconda giornata che non si disputò a Sori per un problema ad una pedana mobile che si era bloccata. La sentenza non ci sarà: la Corte d’Appello Federale, che si era vista cancellare la prima ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania vince la regular season - retrocede l’F&D H2O : Si è conclusa la regular season della Serie A1 di Pallanuoto femminile, che ha emanato gli ultimi verdetti: come era nelle previsioni della vigilia, non ci saranno i play-out, in quanto ci sono otto punti tra Bogliasco ed F&D H2O, dunque la squadra di Velletri retrocede assieme al Torre del Grifo. vince la regular season il Catania, che va dritto alle semifinali della Final Six scudetto, che si giocherà nel prossimo fine settimana proprio ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania per la vittoria nella regular season - Bogliasco per la salvezza : Si concluderà sabato 4 maggio la regular season della Serie A1 di Pallanuoto femminile, che deve regalare gli ultimi verdetti stagionali, anche se tutti sembrano già scritti. Al Catania basta un punto in casa contro il Verona per certificare il primato in graduatoria, mentre le venete sono aritmeticamente ancora in corsa per un posto nella Final Six, ma al sesto posto dovrebbe arrivare Milano, chiamata ad un difficile scontro con Rapallo. Le ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : il 6 maggio la sentenza della CAF che potrebbe decidere la vincitrice della regular season : Il 6 maggio sarà una data molto importante per la Serie A1 di Pallanuoto: è attesa proprio per lunedì infatti la sentenza della CAF che dovrà decidere su Pro Recco-Posillipo, gara della seconda giornata che non si disputò a Sori per un problema ad una pedana mobile che si era bloccata. In caso di vittoria assegnata a tavolino al Posillipo, i campani chiuderebbero aritmeticamente al quarto posto la stagione e, dando per assunto che il Brescia ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : la Pro Recco ai quarti con l’Hannover - ufficiale il programma della Final Eight : ufficiale il programma della Final Eight della Champions League di Pallanuoto, che si disputerà ad Hannover, in Germania da giovedì 6 a sabato 8 giugno: la Pro Recco, assoluta dominatrice del Girone A sfiderà proprio i padroni di casa nella sfida dei quarti di Finale. Unica altra squadra certa del proprio piazzamento è il Ferencvaros, che attende la vincente del Girone B. Già qualificate, ma in attesa di conoscere il piazzamento Finale Brescia, ...

Pallanuoto femminile - A1 2019 : risultati e classifica della 17ma giornata. Un solo posto da assegnare per i play-off : Diciassettesima giornata per quanto riguarda la regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto: resta un solo posto da assegnare per completare le caselle della Final Six. Andiamo a rivivere la giornata odierna con i risultati e la classifica aggiornata. 17^ giornata – sabato 27 aprile Rapallo Pallanuoto-Ecogruppo Torre del Grifo 27-8 RN Florentia-L’Ekipe Orizzonte 2-11 F&D H2O-Kally NC Milano 8-8 Plebiscito PD-SIS ...

Pallanuoto - A1 2019 : risultati e classifica della 24ma giornata. Capolavoro AN Brescia - battuto il Recco! : È il gol dell’ex, del capitano dell’Italia, a decidere la più bella partita del campionato di Serie A1 in questa regular season: nel big match della ventiquattresima giornata, la sfida al vertice tra le due squadre a pari punti alla Piscina Mompiano tra AN Brescia e Pro Recco, ad imporsi sono i padroni di casa grazie ad una rete di Pietro Figlioli arrivata praticamente allo scadere (7” dal termine). Incontro dominato dai ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : F&D H2O per non retrocedere - Padova-Roma il big match : Soltanto quattro gare domani per quanto concerne la 17ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: Verona e Bogliasco si sono già scontrate lo scorso 13 aprile nella sfida che ha dato alle venete la matematica salvezza. Anche le liguri potrebbero essere salve domani: saranno spettatrici interessate della sfida tra F&D H2O e Milano, con le padrone di casa che retrocederanno in caso di sconfitta. Il big match di giornata sarà quello tra ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco-Brescia 12-6. Liguri a punteggio pieno - lombardi ora terzi : Per la quarta volta in stagione la Pro Recco batte il Brescia: ai successi in campionato, Coppa Italia e nell’andata della Champions League, si aggiunge il successo di questa sera maturato sempre nella massima competizione continentale della Pallanuoto con un netto 12-6. I Liguri restano a punteggio pieno mentre i lombardi si vedono superati al secondo posto dal Barceloneta. Nel primo quarto partono forte i recchelini, che con la doppietta ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Szolnoki-Sport Management 6-6. Impresa storica - Mastini alla Final Eight! : La BPM Sport Management scrive una pagina della sua storia: i Mastini ottengono il pareggio per 6-6 nella gara in casa dello Szolnoki nella 13ma giornata della Champions League di Pallanuoto e così, ad un turno dalla conclusione della fase a gironi mantengono 5 punti di vantaggio sulla formazione magiara e sono matematicamente qualificati alla Final Eight di Hannover. La posta in palio è altissima, e così nel primo quarto le squadre paiono ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Sport Management per la storia - Pro Recco-Brescia derby d’alta quota : Tutto prono per la 13ma e penultima giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: nel Girone A derby d’alta quota tra le qualificate Pro Recco ed AN Brescia, in programma domani alle ore 20.30 a Sori, mentre nel Girone B la BPM Sport Management cerca il punto che le serve per la qualificazione nella durissima trasferta contro lo Szolnoki. Nel Girone A derby tra le italiane che può comunque significare molto: la Pro ...