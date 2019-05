L' Istituto Nazionale di Oceanografia ha comprato una nave rompighiaccio per 12 milioni 

agi

(Di sabato 11 maggio 2019) L'die di Geofisica Sperimentale-Ogs di Trieste, con un finanziamento di 12 milioni, ha acquistato la"Ernest Shackleton" della norvegese Rieber Shipping già utilizzata dal British Antarctic Survey. La Shacketon è stata individuata proprio per le sue caratteristiche tecniche che la rendono adatta a supportare le attività di ricerca della base italiana "Mario Zucchelli" nel Mare di Ross in Antartide. Questa - si legge in una nota di Ogs - è una straordinaria possibilità per la ricerca oceanografica italiana che, fino ad ora, aveva potuto studiare soltanto le aree completamente deglaciate. "Quando completeremo l'imbandieramento italiano lasi chiamerà Laura Bassi, in onore della scienziata italiana che nel 1700 divenne la prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria" spiega Maria Cristina Pedicchio, presidente di Ogs. ...

