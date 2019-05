Il fisico nucleare tetraplegico Fulvio Frisone ha denunciato di essere stato picchiato

agi

(Di sabato 11 maggio 2019) Si annunciava come un giallo, si è rivelata una storia di liti famigliari., notocostretto all'immobiltà dalla tetraplegia, èdalla sorella nella sua casa di Catania. Solo l'intervento del badante che lo assiste continuamente ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. A raccontare cosa è successo èlo stesso scienziato, incontrando i giornalisti per annunciare di averla sorella Palma e il cognato. "Oggi finisce la famigliae ne nasce una nuova composta solo da me e mia madre. Il 4 maggio scorso, nel pomeriggio, sonoin casa mia da mia sorella, insegnante, e minacciato da suo marito. Non conosco il motivo".ha anche presentato una richiesta interdittiva di avvicinamento per la sorella e il cognato.è ricercatore del Dipartimento di Fisica ...

