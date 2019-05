Cagliari-Lazio | le formazioni ufficiali | non c’è Immobile

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019), le– Continua il programma valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, dopo la partita tra Atalanta e Genoa in campo. La squadra di Maran ha messo in cassaforte la salvezza ma ha intenzione di chiudere al meglio la stagione. La squadra di Simone Inzaghi deve provare a rientrare in corsa per l’Europa League, i biancocelesti sono reduci da un periodo di forma non entusiasmante., le(4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran(3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo. Allenatore: Inzaghi CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, le...

SoyCalcio_ : ONCES #CagliariLazio #Cagliari I Cragno - Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini - Deiola, Cigarini, Padoin - Ba… - LazioChannel : #CagliariLazio - @Silvio_Proto1 felice per il debutto in @SerieA - GoalItalia : João Pedro gioca, Immobile no: ecco le formazioni ufficiali di #CagliariLazio ?? -