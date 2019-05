Vecchioni | Ci sono rimasto male che alla mamma di Regeni non piaccia la canzone sul

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Non abbiamo bisogno di canzoni su Giulio”.dinon piace lasul figlio scritta da Roberto. Il cantautore ci rimanee in un’intervista a “Rolling Stones” spiega: “Ci. Le ho detto chequesta è unasimbolo, in cui la madre protagonista è in realtà una madre universale. Come Andromaca, ladi Cecilia nei Promessi sposi, Ida per la Morante o la Madre coraggio di Brecht. Una madre che esce dsua fisicità e rappresenta tutte le donne che non pospensare che il loro figlio non ci sia. Al centro del pezzo cile mamme del mondo, e i loro figli meravigliosi”.Paola, madre del giovane ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto, incontrando al Salone del Libro di Torino i giovani all’Arena Bookstock non la manda a dire: ...

