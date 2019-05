Torna ' Comedy Central Presenta' | 6 show comici tutti da ridere Da Lastrico a Migone

Stand Up Comedy - Torna lo show targato Sky : ventinove protagonisti per serate “politicamente scorrette” : Solo un microfono e tante cose da dire: il politicamente scorretto torna su Comedy Central, l’ultimo baluardo di comicità davvero libera in Italia. Da questa sera, lunedì 15 aprile, alle ore 22, il canale 128 di Sky tornerà a ospitare in prima assoluta Stand Up Comedy ovvero lo show di satira che nel corso della sua storia ha lanciato dei veri numeri uno della risata come Saverio Raimondo e Giorgio Montanini. Stand Up Comedy, lo si evince ...