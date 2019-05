Ranieri Roma | l’annuncio del tecnico | “Finita la stagione termina il mio lavoro”

Ranieri annuncia l'addio alla Roma : Sono qui perché la Roma mi ha chiamato , da tifoso ho risposto con entusiasmo e con tutta la buona volontà. Finito questo, finirà il mio lavoro ". Sono le parole del tecnico della Roma, Claudio ...

Roma - l’annuncio di Ranieri : addio al termine della stagione : “Devo andare a prendere qualcun altro?”, scherza Claudio Ranieri in conferenza stampa, allenatore della Roma in relazione alle voci sul prossimo allenatore giallorosso. “Sono venuto qui perche’ la Roma mi ha chiamato e da tifoso ho accettato con entusiasmo e volonta’, ma finito questo torneo finisce il mio lavoro – ha spiegato Ranieri -. Quando ho firmato sapevo di essere venuto in un momento di bisogno ...

Claudio Ranieri annuncia : “a fine stagione lascio la Roma” : Claudio Ranieri ha voluto chiarire che il suo compito alla Roma finirà tra tre partite al di là di come andranno a finire suddette gare “Io sono venuto perché sono tifoso della Roma, mi hanno chiamato e sono venuto con volontà. Finito questo campionato, finisce il mio lavoro“. Claudio Ranieri ha annunciato in conferenza stampa l’addio alla Roma a fine stagione. Le prossime tre gare saranno le ultime per il tecnico sulla ...

Roma Juventus - Claudio Ranieri in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 5 minuti fa Contro la Juve, Ranieri potrebbe ritrovare Daniele De Rossi, reduce da un nuovo stop per infortunio. Ancora dubbi, invece, sul futuro del capitano della Roma, ...

Rodolfo Laganà : “Roma è un disastro - mi piange il cuore vederla così. Amo Ranieri. E sul nuovo stadio…” : L’attore romano Rodolfo Laganà è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, parlando della città di Roma e della squadra di Ranieri. Su Roma. “E’ un disastro –ha affermato Laganà-. Ci vuole poco a capirlo, si vedono le cose che non funzionano, lo schifo che c’è. E’ un peccato. Si apre ogni volta una ferita, “me piagne er core” vederla così. E’ una città meravigliosa che ...

Roma - i piani dopo il no di Conte : potrebbe restare Ranieri : Il borsino attuale però dà le sue quotazioni in netta ripresa nel mondo Chelsea, dopo la qualificazione acquisita alla prossima Champions e un'Europa League ancora da poter vincere. In caso di ...

Roma - Ranieri 'Occasione persa - ma non molliamo' : GENOVA - 'Peccato per quel calcio d'angolo concesso al 90' in cui ci siamo fatti sorprendere: è un'Occasione persa ma non molliamo'. Malgrado l'1-1 col Genoa riduca al lumicino le speranze della Roma ...

Roma - Ranieri : 'Manchiamo nei momenti decisivi. Champions? Ci credo ancora' : Claudio Ranieri, tecnico della Roma , ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il match contro il Genoa. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso: 'Sono stati bravi loro a non mollare mai, è stata una partita difficilissima ma lo sapevamo. Ci siamo fatti sorprendere sul ...

Roma - Ranieri : 'Ci servivano i tre punti - ma non molliamo' : 'Peccato, perché ci servivano i tre punti, ma non molliamo': così, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri commenta il pareggio dei giallorossi in casa del Genoa. 'Sono stati bravi loro a non mollare mai. È stata una partita difficilissima e lo sapevamo - le ...

Genoa-Roma - per Ranieri il rossoblù resta 'fatal' : Genova per noi, non certo per Ranieri. Almeno se davanti ha il Genoa, i colori rossoblù. Che evocano in lui sempre spiacevoli ricordi. Il primo, Esordio in serie A del giovane Claudio e con sconfitta. ...

Genoa-Roma 0-0 La Diretta Ranieri rilancia Zaniolo : E' una partita per cuori forti quella in programma oggi pomeriggio a Marassi alle ore 18 tra Genoa e Roma, per la 35esima giornata di Serie A; i liguri infatti hanno bisogno di punti per non trovarsi ...