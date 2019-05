Noemi | dopo la cattura di Armando Del Re questa foto dalla Questura | infame a fine corsa

Noemi - il video choc del killer che scavalca la bimba dopo la sparatoria : Lo strazio per la sorte della piccola Noemi , ferita nella sparatoria di venerdì pomeriggio e ancora grave in ospedale , è acuito dalla notizia del video choc , pubblicato su alcuni siti online, dei ...

«Noemi Noemi» - l'urlo dei napoletani in piazza Nazionale dopo l'agguato : Circa trecento persone si sono ritrovate stamane in piazza Nazionale, a Napoli, dove venerdì scorso si è verificata la sparatoria in cui sono rimasti gravemente feriti un pregiudicato,...