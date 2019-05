Nelle librerie e al Salone del Libro di Torinoil nuovo romanzo di Stefano Carnicelli

Wind regala il 15% di sconto Nelle librerie Giunti al Punto ad alcuni già clienti : Il premio di oggi 6 Maggio 2019 per alcuni clienti Wind che hanno aderito al programma di fedeltà gratuito Winday riguarda uno sconto del 15% nelle librerie Giunti al Punto presenti in tutta Italia. Se il cliente Wind intende richiedere il regalo dovrà cliccare su “Richiedi il Regalo” nella sezione Winday dell’app ufficiale MyWind, dopodiché riceverà un codice coupon via SMS, o nell’email indicata in fase di registrazione, valido fino al 2 ...